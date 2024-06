Le vice-Premier ministre Lê Thành Long reçoit le président de l'université de Nagoya

Appréciant les résultats de la mise en œuvre des activités de coopération en matière de formation juridique entre l'Université de Nagoya et le ministère vietnamien de la Justice, l'Université de droit de Hanoï en particulier, le vice-Premier ministre a affirmé que le Centre de formation et de recherche juridiques japonaises de l'Université de droit de Hanoï était un bon modèle de coopération. Il a remercié le gouvernement japonais et l'Université de Nagoya d'avoir aidé le Vietnam à former des générations de cadres et de fonctionnaires dans le système administratif.

Le vice-chef du gouvernement vietnamien a espéré qu'en tant que président de l'École, le Professeur Sugiyama Naoshi continuerait à maintenir, soutenir et perfectionner ledit Centre dont le maintien d'activités telles que l'envoi de personnes à faire des études au Japon et la mobilisation de ressources pour soutenir les opérations du Centre.

Le dirigeant vietnamien a convaincu que le professeur continuerait à jouer un rôle important dans la promotion de la coopération en matière de formation juridique entre le Vietnam et le Japon, ainsi qu'entre le ministère de la Justice, l'Université de droit de Hanoï et d'autres organisations japonaises, afin d'améliorer davantage la qualité de la formation de la ressource humaine juridique du Vietnam.

De son côté, le Professeur Sugiyama Naoshi, président de l'Université de Nagoya, a félicité Lê Thành Long, ancien étudiant de cet établissement pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre.

En outre, il a partagé que sa visite de travail au Vietnam cette fois-ci visait à assister à la cérémonie de remise des diplômes au Centre de formation et de recherche juridiques japonaises. Il a informé que ce centre de l'Université de Nagoya était implanté dans de nombreux pays dont le Vietnam. Pour l’heure, de nombreux étudiants vietnamiens suivent un cursus à l'Université de Nagoya et 143 sont diplômés du Centre de formation et de recherches juridiques japonaises.

Enfin, il a informé les activités du Centre au cours de ses plus de 30 ans d'existence dont 14 ans au Vietnam. Il a espéré que des diplômés dudit Centre contribueraient à la promotion des relations de coopération entre le Japon et le Vietnam à l'avenir.

