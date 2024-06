Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président polonais Andrzej Duda à Dalian

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam suivait toujours et se réjouissait des réalisations socio-économiques enregistrées par la Pologne au fil des années, affirmant qu’il attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec la Pologne et se souvenait toujours du soutien et de l’aide précieux que la Pologne avait fournis au Vietnam dans sa œuvre de défense et d’édification nationales.

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié la Pologne pour son soutien aux citoyens vietnamiens victimes de l’incendie d’un centre commercial à Varsovie en mai dernier.

Les deux parties se sont réjouies du développement positif des relations Vietnam-Pologne dans de nombreux domaines. À l’approche du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1950-2025), elles ont convenu d’élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux pays continuent de promouvoir leur partenariat en renforçant les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, en intensifiant les visites de responsables via le canal entre les partis et en promouvant la coopération économique, commerciale, d’investissement et les échanges culturelles et populaires.

Il a promis que le Vietnam offrirait des conditions optimales pour l’importation de biens correspondant aux avantages de la Pologne, tels que les machines et les navires.

Renforcer la coopération

Les deux parties devraient accélérer la signature d’un accord de prêt pour le projet de construction de six nouveaux navires offshore de recherche et de sauvetage pour lesquels le gouvernement polonais s’est engagé à accorder un crédit préférentiel au Vietnam, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam espérait le soutien de la Pologne à la formation des ressources humaines dans les domaines de la formation de base et de la construction navale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Pologne de continuer de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Pologne puisse s’installer, bien s’intégrer dans la société de résidence et contribuer activement au développement socio-économique de la Pologne et aux belles relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Pologne.

Pour sa part, le président polonais Andrzej Duda a exprimé son impression sur les réalisations socio-économiques du Vietnam, soulignant que le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire de la Pologne en Asie du Sud-Est. Il a salué les contributions de la communauté vietnamienne en Pologne.

Le dirigeant polonais a déclaré qu’il espérait que le Vietnam créerait des conditions favorables pour que les entreprises polonaises exportent des marchandises au Vietnam et renforcent la coopération avec leurs pairs vietnamiens dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables et le tourisme.

VNA/CVN