Partage d’expériences entre le Vietnam et la Chine en matière ethnique

Photo : An Dang/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations Vietnam - Chine, soulignant les efforts dans la mise en œuvre des accords de haut rang entre les deux parties. La partie vietnamienne prépare la prochaine réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, prévue en septembre prochain à Pékin, a indiqué Trân Luu Quang.

En ce qui concerne les affaires ethniques, le vice-Premier ministre vietnamien a proposé à de la Commission d’État des affaires ethniques de Chine et au Comité pour les affaires des minorités ethniques du Vietnam de renforcer leur partage d’expériences et de multiplier les échanges entre des minorités ethniques des localités frontalières des deux pays, contribuant à la consolidation et à la promotion des relations entre les deux partis, les deux pays et leurs minorités ethniques.

Pour sa part, Bianba Zhaxi a assuré qu'il s'efforcerait de concrétiser la coopération entre les deux comités.

Le Vietnam compte 54 groupes ethniques, la Chine, 26. Les deux Partis et États attachent tous deux une grande importance au travail ethnique, grâce auquel la vie de leurs minorités ethniques s'améliore de plus en plus. Le travail de préservation et de promotion de leurs valeurs culturelles traditionnelles est pris en compte, investi et développé. Les relations entre les groupes ethniques vietnamiens et chinois se développent vigoureusement.

Ces derniers temps, la Commission d’État des affaires ethniques de Chine et le Comité pour les affaires des minorités ethniques du Vietnam ont mené de nombreuses activités d'échange et de coopération. Les deux parties ont notamment signé un accord de coopération en décembre 2023. Elles se sont déclarées convaincu que, grâce à leurs échanges, la coopération dans les affaires ethniques entre les deux pays continuerait de se développer dans l'avenir.

VNA/CVN