Admirer le panorama de l'industrie culturelle du Vietnam

L’exposition sur les réalisations nationales "80 ans de parcours vers l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur" présente brillamment et pour la première fois les réalisations marquantes des 12 secteurs de l'industrie culturelle vietnamienne dans un centre d’exposition moderne de grande envergure.

>> Les stands de la presse séduisent les visiteurs par de riches expériences

>> Un lieu pour découvrir les 54 ethnies et 16 religions nationales

>> Des dirigeants lao et cambodgiens visitent l'exposition des 80 ans de réussites nationales

L’exposition a officiellement ouvert ses portes le 28 août et se poursuit jusqu’au 15 septembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Dans le Pavillon A, le public est invité à admirer un panorama de l’industrie culturelle vietnamienne à travers 12 domaines : la publicité, l’architecture, les logiciels et jeux de divertissement, l’artisanat et le design, le cinéma, l’édition, la mode, les arts du spectacle, les beaux-arts, la photographie et les expositions, la télévision et la radiodiffusion et pour finir, le tourisme culturel.

Cet espace d’exposition ne se contente pas de présenter des réalisations artistiques contemporaines, mais offre également une perspective sur le parcours historique de ces créations au fil des décennies. C’est justement ce processus d’héritage et de continuité ininterrompue qui constitue la base solide permettant à l’industrie culturelle vietnamienne d’aujourd’hui de façonner son identité, de nourrir une vitalité puissante et d’affirmer progressivement sa position dans le courant de la modernité.

Photo : Phuong Lan/VNA/CVN

Par exemple, dans le domaine des beaux-arts, de la photographie et des expositions, le public est convié à un voyage à travers 80 ans d’histoire des arts visuels et de la photographie du Vietnam, en parallèle avec le chemin de construction, de défense et de développement du pays.

L’espace dédié à la photographie réunit 153 œuvres de 91 artistes, mettant à l’honneur des créations qui sont de véritables "témoins artistiques" de l’histoire et ont reçu le Prix Hô Chi Minh et le Prix d’État, ainsi que de nombreuses œuvres nouvelles, reflétant le visage du Vietnam d’aujourd’hui.

Des clichés en noir et blanc immortalisant les instants sacrés du jour de l’Indépendance, aux images héroïques des deux guerres de résistance, en passant par les couleurs éclatantes d’un Vietnam en paix, en voie d’intégration et de développement, tout s’harmonise pour former le récit visuel de l’épopée d’un peuple résilient. Chaque œuvre est une tranche de vie, un fragment contribuant à composer le tableau global du parcours inlassable d’un pays – depuis les ruines de la guerre jusqu’au renouveau, à l’intégration et à l’affirmation de sa position sur la scène internationale.

Les organisateurs espèrent que cet espace permettra au public de revivre 80 années d’histoire nationale à travers ces images, que la photographie ne se limite pas à "enregistrer" la réalité, mais participe également à la sensibilisation, à l'encouragement et à l’éveil de la fierté nationale et de l’amour de la Patrie.

Parallèlement, l’espace d’exposition des beaux-arts laisse également une forte impression. 150 œuvres picturales et sculptures de 96 peintres et sculpteurs, soigneusement sélectionnées, présentent la vie artistique contemporaine du Vietnam, portée par une formidable énergie créative.

Les œuvres emblématiques issues de différentes périodes ne se distinguent pas seulement par leur valeur artistique, mais expriment également la richesse culturelle et l’esprit de leur époque. Cet espace devient un point de rencontre entre tradition et modernité, entre passé et présent, reflétant la continuité entre les générations d’artistes. Le désir de renouveau et de création y est omniprésent, nourrissant l’espoir de voir naître à l’avenir des œuvres artistiques de grande qualité.

Expériences interactives proposées aux visiteurs

Dans une perspective plus approfondie, le courant des beaux-arts vietnamiens apparaît comme un fil rouge traversant toute l’histoire nationale. De la guerre dévastatrice à la reconstruction, à l’intégration et au développement, les artistes - à travers le langage de la peinture et de la sculpture - ont laissé leur empreinte sur les hauts et les bas du pays, en tant que témoins, voix critique et porteurs d’une aspiration créative. L’espace d’exposition devient un hommage aux générations ayant contribué, tout en transmettant un message : préserver des valeurs durables, nourrir l’ambition de s’élever, et bâtir ensemble un Vietnam prospère et heureux.

Si la photographie et les beaux-arts s’ancrent davantage dans la profondeur historique et artistique, de nombreux autres secteurs de l’industrie culturelle présents dans l’exposition marquent par la richesse de leurs contenus et la diversité des expériences interactives proposées aux visiteurs.

Photo : Phuong Lan/VNACVN

Concrètement, les domaines de l’édition, du cinéma ou encore du tourisme culturel retracent un parcours de développement riche à travers de nombreuses archives et objets précieux. Par ailleurs, les secteurs de l’artisanat, du design, de la publicité, des jeux vidéo ou des arts du spectacle mettent l’accent sur l’interactivité, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir la créativité et l’incarnation de l’industrie culturelle.

En outre, l’espace d’exposition consacré aux 12 secteurs culturels comprend également une scène de 400 m² dédiée aux représentations artistiques, une salle de projection de 200 places pour la diffusion de films vietnamiens remarquables, ainsi que de nombreuses activités de rencontre avec les artistes tout au long de l’événement.

Ainsi, pour la première fois, un espace d’exposition à grande échelle, intégrant des technologies modernes, dédié aux 12 secteurs de l’industrie culturelle affirme clairement que l’industrie culturelle n’est pas seulement une ressource essentielle pour le développement socio-économique, mais constitue aussi un courant durable qui accompagne le pays, contribue à façonner son identité et à élever le statut du Vietnam dans l’ère nouvelle.

Công Bac/CVN