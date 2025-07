Le journal Financial News de la République de Corée ouvre son bureau au Vietnam

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a remis le 2 juillet à Hanoï une licence pour l'établissement d'un bureau permanent au Vietnam à Financial News .

Il s'agit de la quatrième agence de presse de la République de Corée à ouvrir un bureau, rejoignant ainsi les 30 organes de presse étrangers accrédités dans le pays.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que cette ouverture illustre le bon développement des relations bilatérales dans les domaines politique, économique, diplomatique, commercial, mais aussi en matière d'investissement et d'échanges entre les peuples.

Elle a salué le rôle des médias sud-coréens dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique global.

Selon elle, le Vietnam entre dans une ère de développement prospère, offrant aux journalistes sud-coréens l'opportunité d'enregistrer et de transmettre des messages sur l'amitié, la coopération et la solidarité entre les deux pays.

Elle a réaffirmé l'engagement du ministère des Affaires étrangères à accompagner et soutenir les journalistes étrangers, notamment sud-coréens, dans l'accomplissement de leur mission.

De son côté, Kim Kwan Woong, chef du bureau et correspondant résident de Financial News au Vietnam, a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien et a assuré que son journal s'efforcera de renforcer les liens entre les deux pays.

