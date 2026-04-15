La BCE appelle à un "véritable marché bancaire unique" en zone euro

La Banque centrale européenne (BCE) a appelé mardi 14 avril à la construction d'un marché bancaire intégré en zone euro, une condition jugée essentielle pour renforcer la compétitivité des établissements européens face à leurs concurrents internationaux.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'étape cruciale pour renforcer la compétitivité de l'Europe est un véritable marché bancaire unique" au sein duquel les capitaux et la liquidité peuvent circuler librement entre les frontières, et où les dépôts sont protégés de manière équivalente dans l'ensemble de la zone euro, a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE, dans un communiqué de l'institution.

Dans ce cadre, la BCE estime que l'union bancaire devrait être considérée, à des fins de réglementation financière, comme une "juridiction européenne unique", ce qui ressort de sa réponse, publiée mardi 14 avril, à la consultation publique lancée par la Commission européenne sur la compétitivité du secteur bancaire.

L'institution monétaire souligne que les banques de la zone euro sont aujourd'hui suffisamment capitalisées, à la suite des réformes engagées après la crise financière de 2008. Elles ont également démontré leur capacité à maintenir le financement de l'économie même durant des périodes récentes de fortes tensions. Cependant, la BCE constate que les activités bancaires transfrontalières sont restées "globalement stagnantes au cours de la dernière décennie".

Selon elle, les obstacles sont multiples à l'intégration, avec pour conséquence de freiner encore le développement des activités bancaires au-delà des frontières nationales, limitant la taille des banques européennes par rapport à leurs concurrentes internationales.

Pour améliorer la compétitivité du secteur, la BCE insiste sur la nécessité de progresser en matière d'harmonisation, d'intégration et de réalisation d'économies d'échelle, plutôt que de recourir à une déréglementation qu'elle juge potentiellement risquée et susceptible de fragiliser la stabilité financière.

APS/VNA/CVN