La Bourse de Paris en repli avant le blocus annoncé des ports iraniens

La Bourse de Paris a commencé lundi 13 avril la semaine en repli d'environ 1%, dans l'attente du blocus annoncé par les États-Unis sur les ports iraniens, une menace qui pèse sur le prix du pétrole.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice du CAC 40 perdait 86,84 points à 8.172,76 points à 10H15 après une heure de transactions, à l'unisson des autres bourses d'Europe (Francfort -1,01% et Londres -0,46%).

Vendredi 10 avril, la Bourse de Paris avait terminé en hausse de 0,17% à 8.259,6 points. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 avait rebondi de 4% avec l'annonce d'un cessez-le-feu et de négociations entre l'Iran et les États-Unis.

L'espoir a laissé place à la crainte d'une nouvelle escalade. L'armée américaine a annoncé dimanche 12 avril qu'elle imposerait à partir de lundi 13 avril à 14h00 GMT un blocus aux "navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens".

Ce regain de tensions autour du détroit d'Ormuz a de nouveau propulsé les prix du pétrole au-dessus du seuil des 100 dollars le baril.

Peu après 10h00, le WTI américain pour livraison au mois de mai s'échangeait à 103,56 dollars le baril (+7,24%). Le Brent, référence du brut, se négociait à 101,80 dollars le baril (+6,93%).

Le marché boursier se repliait sans panique, de l'avis général des analystes financiers.

"Les menaces du président américain Donald Trump perdent de leur impact sur le marché", résume Kathleen Brooks, directrice de recherche sur la plateforme d'investissement XTB.

"Bien que les cours du pétrole aient rebondi au-dessus du seuil des 100 dollars, le fait qu'ils ne soient pas revenus à leur plus haut d'avant le cessez-le-feu, au-delà de 111 dollars le baril pour le Brent, a tempéré la vague de ventes sur les actifs risqués en ce début de semaine", ajoute-t-elle.

Outre le Moyen-Orient, qui accapare leur attention depuis un mois et demi, les investisseurs auront cette semaine aussi un œil sur le résultat trimestriel des banques américaines.

"Les investisseurs vont tenter un exercice d'équilibriste entre les obstacles géopolitiques et les impulsions microéconomiques", avance Andreas Lipkow pour CMC markets.

Sodexo sous surveillance

TotalEnergies enregistrait lundi 13 avril les plus forts gains (+1,25% à 79,59 euros l'action), porté par le rebond du prix du baril.

En queue de peloton, l'action Kering perdait 3,85% de sa valeur à 265,80 euros, signe d'inquiétude sur le marché du luxe impacté par le conflit au Moyen-Orient.

Hors CAC 40, le titre du géant de la restauration collective Sodexo reculait encore (-2,62% à 38,60 euros), après son très fort repli vendredi.

Le groupe français de restauration collective avait annoncé vendredi une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2025-2026.

AFP/VNA/CVN