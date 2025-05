Les bénéfices des entreprises explosent au 1er trimestre, portés par le secteur bancaire.

Selon les statistiques de Yuanta, le chiffre d’affaires et le bénéfice après impôts du marché ont augmenté respectivement d’environ 20,1% et 50,8% sur un an, soutenus par la faible base de comparaison de 2024.

Plusieurs secteurs ont notamment enregistré des résultats encourageants, notamment les médias, l’immobilier et la vente au détail, tandis que les secteurs des biens de consommation ont continué de faire face à des difficultés.

Le secteur bancaire est resté le principal moteur de la croissance du marché, avec des bénéfices après impôts de 13 des 27 banques cotées en bourse en hausse de 21% en moyenne, malgré le contexte de taux d’intérêt bas en début d’année. Certaines banques ont enregistré une croissance exceptionnelle, notamment SSB (190,7%), MBB (44,3%), STB (37,2%), HDB (35,6%) et VPB (25,2%).

Le secteur des valeurs mobilières a affiché une nette divergence de performance. Malgré une hausse de 3,2% du VN Index depuis le début de l’année au 31 mars et des prêts sur marge sur l’ensemble du marché atteignant 257.500 milliards de dôngs (9,9 milliards de dollars), en hausse de 36,3% sur un an, les bénéfices après impôts du secteur ont chuté de 4,2%.

Les grandes sociétés de courtage, telles que MBS, VCI, VIX, CTS et FTS, ont continué d’enregistrer de solides résultats, soutenus par le trading pour compte propre et les prêts sur marge, tandis que de nombreuses petites entreprises ont connu des difficultés.

Le secteur des technologies de l’information a enregistré une hausse de 19,8% de ses bénéfices après impôts, principalement portée par FPT, qui a enregistré une hausse de 20,1%. Cependant, de nombreuses autres entreprises informatiques ont enregistré des résultats moins positifs.

Parallèlement, le secteur des médias a créé une surprise remarquable, avec une hausse de 12.364 % de ses bénéfices après impôts, grâce à la contribution exceptionnelle de VEF issue du transfert du projet Vinhomes Global Gate et à la hausse des revenus financiers.

Une forte croissance attendue pour 2025

Si les inquiétudes concernant les droits de douane pourraient avoir un impact direct ou indirect sur les activités commerciales tout au long de 2025, la majorité des entreprises restent optimistes et se fixent des objectifs de croissance élevés en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Des secteurs comme les valeurs mobilières devraient enregistrer une croissance de leurs bénéfices de 20,9%, les pièces automobiles de 77,8%, la vente au détail de 30,8% et le secteur bancaire de 17,6% cette année.

MBS Securities avait précédemment prévu une hausse de 17% des bénéfices globaux du marché au premier trimestre 2025 en glissement annuel, soutenue par des taux d’intérêt bas et un fort rebond de la consommation des ménages.

Le secteur bancaire devait enregistrer une croissance de ses bénéfices de 15%, portée par l’accélération de la croissance du crédit depuis le début de l’année. Plusieurs autres secteurs ont également enregistré des hausses de bénéfices impressionnantes, notamment l’immobilier (+719%), les parcs industriels (+61%) et l’énergie (+41%).

Néanmoins, certains secteurs ont enregistré des baisses. Les bénéfices de l’aviation ont chuté de 46% en raison de l’absence de gains exceptionnels enregistrés l’année dernière, tandis que les bénéfices du pétrole et du gaz ont chuté de 27% sous l’effet du ralentissement des prix mondiaux du pétrole.

La saison des résultats du premier trimestre indique que le marché se redresse progressivement après une année 2024 volatile, jetant ainsi les bases solides d’une forte croissance attendue pour 2025.

