Hô Chi Minh-Ville : du passé glorieux à la métropole moderne

>> Développer Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit des "six avant-gardes", selon le Premier ministre



>> Une exposition d’arts plastiques sur les 50 ans de développement de Hô Chi Minh-Ville

>> La diplomatie, un pilier important dans le développement de Hô Chi Minh-Ville

De nombreux projets d’infrastructures de transport et d’équipements publics majeurs ont profondément transformé la ville, la propulsant vers le statut de métropole moderne à l’échelle de l’Asie du Sud-Est.

En retraçant son histoire, on constate que la ville a traversé de nombreuses périodes difficiles, tout en remportant des succès remarquables. Après la réunification du pays en 1975, Hô Chi Minh-Ville a dû faire face à d’innombrables défis : une inflation galopante, une économie en berne, des conditions de vie précaires pour la population, et l’exode massif de nombreux habitants.

Cependant, grâce à la direction clairvoyante du Comité du Parti et des autorités locales, la ville a su concentrer ses efforts sur la stabilisation de la vie de ses citoyens, la relance des activités économiques, et la remise en ordre progressive de la situation. Ces efforts constants ont permis à Hô Chi Minh-Ville de surmonter l’adversité, de préserver sa stabilité politico-sociale et de jeter les bases solides de son développement économique.

Un héritage glorieux, une vision d’avenir

Selon le professeur associé, docteur Phan Xuân Biên, en 2005, Hô Chi Minh-Ville s’est vu décerner le prestigieux titre de "Ville héroïque", réaffirmant ainsi, une fois de plus, son rôle central dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Entrée dans une nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville continue de valoriser sa tradition révolutionnaire ainsi que son esprit dynamique et créatif, afin de maintenir son rôle de moteur de croissance pour l’ensemble du pays. La ville accélère également sa transformation numérique, développe une économie verte, et crée de nouveaux leviers de croissance pour garantir un développement à la fois plus rapide et plus durable.

Elle accorde par ailleurs une attention particulière à l’amélioration de la qualité des ressources humaines, à l’optimisation de l’environnement d’investissement, ainsi qu’à l’innovation dans son modèle de croissance pour mieux s’adapter aux tendances de développement mondiales.

Une transformation vigoureuse

Soulignant le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans l’innovation institutionnelle et économique, le docteur Trân Du Lich a affirmé que la ville fut la première à s’affranchir des entraves des mécanismes institutionnels, osant une pensée novatrice et une action audacieuse.

Ces expérimentations locales ont jeté les bases de nombreuses politiques réformatrices déployées à l’échelle nationale. Hô Chi Minh-Ville a également été la pionnière dans l’expérimentation d’un modèle d’économie de marché à orientation étatique, devenu depuis une référence pour l’ensemble du pays.

"Aujourd’hui, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas de contribuer à plus de 20% du PIB national ; elle est aussi le creuset de nombreuses réformes institutionnelles audacieuses, allant de la simplification administrative à l’attraction des investissements étrangers, en passant par la mise en œuvre de mécanismes spécifiques à titre expérimental. Elle est non seulement le moteur économique du pays, mais également une source d’inspiration pour de nouvelles approches de développement, notamment dans le cadre de l’application de la Résolution 98 sur les mécanismes particuliers", a souligné Trân Du Lich.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville jouit actuellement d’une "opportunité en or". À l’horizon 2025, la ville vise une croissance à deux chiffres et ambitionne de devenir une métropole de rang mondial. C’est pourquoi elle s’engage résolument dans une double transformation : numérique et écologique. Ces évolutions profondes attirent aujourd’hui de nombreux Viêt kiêu (Vietnamiens d'outre-mer) qui choisissent de revenir investir et contribuer au développement de leur terre natale.

Une ville dynamique

Selon Nguyên Thanh Nghi, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, il y a cinquante ans, sous la direction du Parti, le Comité du Parti et le peuple de Sài Gòn - Cho Lon - Gia Đinh, unis aux forces armées et à l’ensemble du peuple vietnamien, ont joué un rôle crucial dans la grande victoire du Printemps 1975, qui a marqué la libération du Sud et la réunification nationale.

Depuis cet événement historique, Hô Chi Minh-Ville n’a cessé de déployer des efforts constants, surmontant de nombreux défis pour se stabiliser et prospérer. Elle est aujourd’hui un pôle majeur dans les secteurs de l’économie, de la finance, du commerce, de la culture, de la science et des technologies, de l’innovation, ainsi que de l’éducation et de la formation - un centre d’importance non seulement pour la région économique clé du Sud, mais pour l’ensemble du pays.

De plus, la ville représente une porte d’entrée stratégique vers la région et le monde, contribuant significativement aux réussites globales du pays et affirmant ainsi sa position et son rôle singulier dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Forte de cette dynamique, et animée par la volonté d’achever sa transformation numérique et de poursuivre un développement durable, Hô Chi Minh-Ville ambitionne un avenir prometteur : devenir non seulement le moteur économique du Vietnam, mais également une métropole de rang mondial, à la hauteur de la confiance et des attentes de toute la nation.

Un rôle affirmé dans l’œuvre de rénovation et de développement

De son côté, Pham Bình An, vice-directeur de l’Institut d’études sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, estime qu’au cours des 50 dernières années, la ville a affirmé son rôle clé dans le processus de Renouveau (Đôi moi) et de développement du pays. Hô Chi Minh-Ville y a largement contribué, notamment par la création de zones économiques concentrées, de zones industrielles et de zones de haute technologie.

Aujourd'hui, la ville se distingue également comme pionnière dans l'édification d'un modèle urbain durable. Forte d'un esprit dynamique et innovant, elle poursuit le développement d’une économie de marché à orientation socialiste, soutient activement les entreprises et encourage l’entrepreneuriat et la créativité. Sa stratégie efficace d'attraction des investissements étrangers et d'amélioration du climat des affaires a permis d'accueillir de nombreux projets d'IDE majeurs.

"Hô Chi Minh-Ville concentre également ses efforts sur des secteurs clés tels que le tourisme, la transformation numérique et la croissance verte, créant ainsi de nouveaux leviers de développement durable. Elle a par ailleurs enregistré des succès notables dans le développement socio-économique, atteignant notamment les objectifs de réduction durable de la pauvreté et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens", a ajouté Pham Bình An..

Texte et photos : VNA/CVN