Le Vietnam s’efforce de faire lever le carton jaune de l’UE

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement a soumis au Premier ministre un plan d’action intensif visant à répondre de toute urgence aux recommandations de la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), avant la cinquième inspection prévue pour fin 2025.

Photo : VNA

Le plan fixe une date limite au 15 septembre 2025 pour traiter pleinement six points clés soulignés par la CE.

Les thèmes centraux comprennent : la gestion de la flotte de pêche ; contrôle des activités de pêche; traçabilité des produits de la mer; application de la loi; sanction des violations ; et la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales.

Le ministère a proposé des mesures urgentes jusqu’en août 2025, telles que l’achèvement de l’enregistrement des navires et la vérification des données, l’autorisation d’opérer uniquement pour ceux qui répondent aux exigences légales, la surveillance de 100 % des navires non autorisés et la sanction stricte des violations de propriété.

En ce qui concerne le contrôle des entrées et sorties des ports, la modernisation des ports de pêche et la mise en œuvre du système électronique eCDT pour surveiller la quantité de produits de la pêche seront nécessaires. Les navires doivent être autorisés à prendre la mer et notifier leur retour pour inspection par les autorités locales.

La surveillance maritime sera renforcée par un système de surveillance VMS 24h/24 et 7j/7, garantissant le signalement de la position même en cas de perte de signal, et établissant une liste des navires à haut risque d’entrer dans les eaux étrangères.

En outre, l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du Port (PSMA) sera strictement appliqué pour contrôler les importations de produits de la pêche, et les poursuites en cas de violations graves seront renforcées, y compris les poursuites pénales contre les navires et les pêcheurs opérant illégalement dans les eaux internationales, conformément aux nouvelles directives de la Cour suprême du Vietnam.

La Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (DG-MARE) a demandé au Vietnam de soumettre un rapport d’étape d’ici le 15 septembre 2025, en vue d’envisager une cinquième inspection si des progrès significatifs sont observés.

VNA/CVN