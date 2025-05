Envergure des six municipalités relevant directement de l’autorité centrale après la réorganisation

Après la fusion des provinces et des villes, le pays comptera six municipalités relevant directement du pouvoir central. Avant cette réorganisation, ces six municipalités représentaient près de 50% du PIB national et contribuaient à environ 62% du budget de l'État.

Avec la Résolution 60 du 11e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), XIIIe exercice, le nombre d'unités administratives de niveau provincial serait ramené à 34 provinces et villes (comprenant 28 provinces et six municipalités relevant directement du pouvoir central).

Photo : VNA/CVN

Parmi elles, six villes sont placées sous l’autorité centrale : Hanoï ; Hai Phong (fusion de la ville de Hai Phong et de la province de Hai Duong) ; Huê ; Dà Nang (fusion de la ville de Dà Nang et de la province de Quang Nam) ; Hô Chi Minh-Ville (fusion de Hô Chi Minh-Ville, de la province de Binh Duong et de la province de Bà Ria - Vung Tàu) ; Cân Tho (fusion de la ville de Cân Tho, de la province de Soc Trang et de la province de Hâu Giang).

Selon les données préliminaires de l’Office général des statistiques, le GRDP à prix courants en 2023 de Hô Chi Minh-Ville (incluant les GRDP de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu) est estimé à 2.500.589 milliards de dôngs, se classant en tête du pays et représentant presque deux fois celui de Hanoï. Il constitue environ 24% du PIB national.

La deuxième place revient à Hanoï, avec un GRDP atteignant 1.290.576 milliards de dôngs. Vient ensuite Hai Phong (incluant le GRDP de Hai Duong) avec 582.976 milliards de dôngs.

En quatrième position se trouve la ville de Cân Tho (incluant les GRDP de Soc Trang et de Hâu Giang), avec 251.658 milliards de dôngs ; Dà Nang (incluant le GRDP de Quang Nam) arrive ensuite avec 250.657 milliards de dôngs ; enfin, Huê ferme la marche avec un GRDP de 72.771 milliards de dôngs.

Ainsi, ces six villes totalisent un GRDP d’environ 5.000.000 milliards de dôngs, soit environ 50% du PIB national en 2023.

Par ailleurs, selon les statistiques préliminaires de 2023, les recettes budgétaires intérieures totales de ces six villes ont atteint 911.417,4 milliards de dôngs, représentant environ 62% du budget national.

Hô Chi Minh-Ville continue de se classer première en matière de recettes budgétaires intérieures en 2023, avec 395.110 milliards de dôngs, devant Hanoï qui a enregistré 381.449 milliards de dôngs.

Les autres villes affichent des recettes budgétaires inférieures à 100.000 milliards de dôngs : Hai Phong avec 63.164 milliards de dôngs ; Dà Nang : 39.862,1 milliards de dôngs ; Cân Tho : 21.232,4 milliards de dôngs ; et Huê : 10.599,9 milliards de dôngs.

Concernant l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), selon les données préliminaires de 2023, Hô Chi Minh-Ville se classe en tête avec un volume d’IDE enregistré supérieur à 8 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé du groupe.

Hai Phong occupe la deuxième place avec plus de 4,93 milliards de dollars d’IDE en 2023.

Photo : VNA/CVN

Les autres villes affichent des volumes d’IDE relativement modestes sur l’année 2023 : Hanoï - 643 millions de dollars ; Dà Nang - 261,4 millions de dollars ; Cân Tho - 178,4 millions de dollars ; et Huê - 100 millions de dollars.

S’agissant des exportations de marchandises en 2023, selon les statistiques préliminaires de l’Administration générale des douanes, Hô Chi Minh-Ville domine toujours avec une valeur d’exportation avoisinant 79,12 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur au total combiné des exportations de Hanoï (près de 16,66 milliards de dollars), de Hai Phong (plus de 36,25 milliards de dollars), de Dà Nang (près de 3,68 milliards de dollars), de Cân Tho (près de 3,7 milliards de dollars) et de Huê (près de 1,12 milliard de dollars).

Ainsi, les exportations totales estimées des six municipalités relevant directement de l’autorité centrale s’élèvent à environ 140,52 milliards de dollars, représentant 39,61% de la valeur totale des exportations nationales en 2023.

Xuân Lôc/CVN