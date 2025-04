Le PM appelle à un engagement proactif avec les États-Unis dans les négociations commerciales

Il s'agissait de la sixième réunion consacrée à la mise en œuvre des directives du Comité central du Parti, du Bureau politique et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, concernant l'adaptation aux nouvelles politiques tarifaires américaines.

Le Premier ministre a souligné la réponse proactive et coordonnée du Vietnam, soulignant que, malgré des progrès positifs, la situation restait complexe. Il a appelé à un suivi étroit et continu, à des mesures rapides, efficaces et réalisables, et à des solutions proactives relevant de la compétence de chaque agence.

Les autorités vietnamiennes s'attaquent activement aux questions liées aux règles d'origine, aux barrières non tarifaires, à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur et à la réforme administrative.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères de s'engager activement avec les États-Unis et d'expliquer clairement les efforts du Vietnam sur les sujets de préoccupation. Il a également demandé aux ministères d'accélérer les négociations et de signer des contrats en mai 2025 pour l'importation de biens américains tels que le GNL, les avions, les produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et les produits agricoles, afin de garantir un commerce équilibré et durable.

Les négociations, a-t-il souligné, doivent être sereines, cohérentes et flexibles, afin de protéger la souveraineté, la sécurité et les intérêts nationaux, tout en respectant les engagements internationaux et en recherchant "l'équilibre des intérêts et le partage des risques".

Les agences vietnamiennes engagent des discussions avec les États-Unis afin d'abaisser et de rapprocher les tarifs douaniers à l'importation et à l'exportation. Le Vietnam exhorte également les États-Unis à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et à lever les restrictions sur les exportations de haute technologie, soutenant ainsi la balance commerciale et le transfert de technologie.

Le Vietnam travaille également avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et ses partenaires régionaux afin de garantir des intérêts harmonisés et un équilibre commercial durable dans le cadre du Partenariat stratégique global ASEAN - États-Unis, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a demandé à chaque ministère d'élaborer des plans de négociation spécifiques, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, afin de finaliser le meilleur d'ici le 30 avril.

