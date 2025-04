Des signes positifs dans les négociations tarifaires entre le Vietnam et les États-Unis

L’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé le 28 avril une conférence de coordination avec les offices du commerce du Vietnam à l’étranger, en mettant l’accent sur le rôle du système de promotion du commerce dans la protection et l’expansion des marchés d’exportation.

Lors de l’événement, le conseiller commercial Dô Ngoc Hung a noté que même si le commerce bilatéral est confronté à des défis liés aux tarifs douaniers, les principaux détaillants américains tels que Walmart, Target, Costco et HomeDepot restent confiants qu’un accord sera conclu pour réduire les tarifs réciproques.

De nombreuses entreprises américaines envisagent également de participer au salon Vietnam International Sourcing, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville en septembre 2025.

Le responsable a proposé que le Vietnam renforce sa coopération stratégique avec les États-Unis, diversifie ses marchés d’exportation grâce à des accords de libre-échange de nouvelle génération et stimule la demande intérieure.

Il a également exhorté les entreprises vietnamiennes à améliorer leur compétitivité, à moderniser leur technologie, à simplifier les procédures commerciales et à accroître la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement.

En ce qui concerne les mesures de défense commerciale, il a averti que, compte tenu des éventuelles politiques protectionnistes d’autres pays, la collaboration avec les États-Unis pour fournir des informations lors des procédures judiciaires est essentielle afin de protéger les intérêts des entreprises vietnamiennes.

Il a également souligné la participation d’une délégation d’affaires vietnamienne au "Select USA Investment Summit" début mai, comme une démonstration de l’engagement du Vietnam en faveur d’une coopération économique bilatérale durable.

Soutenir les entreprises

Depuis le Canada, la conseillère commerciale Trân Thu Quynh a indiqué que les exportations vietnamiennes vers le pays nord-américain continuent de croître positivement, même si elles dépendent de l’évolution économique locale et des politiques tarifaires.

Elle a souligné la nécessité d’une coordination interinstitutionnelle pour soutenir les entreprises dans la transition de leurs chaînes d’approvisionnement et favoriser l’accès au marché pour des produits tels que les textiles, la viande et les produits laitiers transformés.

Concernant l’Australie, la représentante au commerce Nguyên Thu Huong a indiqué que les exportations vietnamiennes ont augmenté de 13,2% au premier trimestre 2025, atteignant près de 1,6 milliard de dollars.

Malgré les avantages tarifaires d’accords tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et la zone de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), la baisse du pouvoir d’achat, la dévaluation du dollar australien et la concurrence de pays comme la Chine, la Thaïlande et les États-Unis posent des défis aux produits vietnamiens.

Les représentants ont convenu que les politiques tarifaires américaines créent une incertitude mondiale, mais elles ouvrent également des opportunités aux entreprises vietnamiennes capables de s’adapter, d’améliorer leur capacité de production et d’explorer de nouveaux marchés.

Truong Van Cam, vice-président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement, a mis en garde contre le grave impact des tarifs sur le secteur. Il a expliqué que les entreprises se précipitent pour exécuter les commandes pendant la période de grâce de 90 jours et ont besoin d’informations à jour pour prendre des décisions stratégiques.

De son côté, Nguyên Hoài Nam, secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a exprimé son inquiétude quant à l’effet domino potentiel de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait saturer le marché américain et affecter la demande de produits vietnamiens. Il a appelé à un plus grand soutien institutionnel pour diversifier les marchés et maintenir la compétitivité du secteur.

