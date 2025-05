Accélérer les travaux de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Le message officiel a été adressé aux ministres de la Construction, des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de l’Environnement, et des Finances, aux secrétaires des comités provinciaux et municipaux du Parti et aux présidents des comités populaires provinciaux et municipaux de Hanoï, Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong.

Le ministre de la Construction a été chargé de collaborer étroitement avec les autorités locales afin d’accélérer l’expropriation, l’indemnisation, la réinstallation, les études de site et la rédaction d’une étude de faisabilité, qui doit être achevée d’ici juin 2025, préparant ainsi le lancement des travaux le 19 décembre 2025.

Pour respecter ce calendrier, le ministre doit demander aux comités de gestion de projet et aux unités de conseil de mobiliser du personnel supplémentaire. Les équipes travailleront 24 heures sur 24, y compris les jours fériés et les week-ends, pour préparer, évaluer et approuver simultanément l’étude de faisabilité, les plans de construction détaillés, les dossiers d’appel d’offres et d’autres procédures essentielles.

Le ministre a été invité à finaliser rapidement le projet de résolution de l’Assemblée nationale sur les mécanismes et politiques spécifiques de soutien au développement ferroviaire. Ce projet doit être soumis à l’examen de l’Assemblée lors de sa 9e session et présenté au gouvernement avant le 5 mai.

Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux susmentionnés doivent mettre en place d’urgence des comités de pilotage locaux pour le défrichement des terres d’ici le 5 mai.

Ces comités, dirigés par les secrétaires respectifs des comités provinciaux et municipaux du Parti, superviseront l’achèvement des indemnisations, de la réinstallation et de l’étude de faisabilité d’ici août 2025.

D’autres tâches spécifiques ont été confiées aux ministres et aux localités concernés afin de soutenir l’avancement du projet. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà supervisera directement le projet et traitera tout obstacle éventuel.

VNA/CVN