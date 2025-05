Hô Chi Minh-Ville mise sur la Fintech pour bâtir son centre financier

>> Hô Chi Minh-Ville étudie l'idée de former une "Fintech Street"

>> La BAD aide à développer les technologies financières au Vietnam

>> Une série d'événements sur la Fintech prévus en 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Soutenu avec enthousiasme par les investisseurs nationaux et internationaux, cette initiative ambitionne d'ériger la métropole du Sud en un hub financier régional stratégique, à l'heure où la transformation numérique remodèle en profondeur l'économie mondiale.

Les technologies, moteur du développement

Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut d’études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS), la ville devra adopter un modèle de centre financier adapté à ses spécificités, soutenu par des politiques publiques cohérentes. L’intégration des technologies financières (Fintech) et de l’intelligence artificielle (IA) représente, selon lui, un levier indispensable pour bâtir un CFI compétitif.

Le Vietnam a déjà expérimenté plusieurs solutions technologiques dans le domaine financier, notamment à travers le mécanisme réglementaire de type sandbox appliqué au prêt entre particuliers (P2P Lending), l’évaluation et la notation du crédit via l’IA, ainsi que le soutien aux start-ups technologiques à Hô Chi Minh-Ville.

Le professeur Trân Ngoc Tho de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville affirme que la Fintech est amenée à bouleverser les règles du jeu des grandes places financières mondiales. Cela renforce la pertinence d’un centre vietnamien axé sur ces technologies de rupture, avec Hô Chi Minh-Ville comme plateforme pilote.

Photo : Tân Dat/CVN

Selon le groupe Robocash, le marché vietnamien de la Fintech enregistre la deuxième croissance la plus rapide de l’ASEAN, après Singapour, et devrait atteindre 18 milliards de dollars en 2024. Lê Thi Lê Hang, directrice de la stratégie chez SSI Securities, prévoit une croissance annuelle de 25 à 30 % au cours des cinq à dix prochaines années, portée par l’IA, l’apprentissage automatique et une connectivité transfrontalière renforcée.

Un écosystème technologique attractif

La ville abrite aujourd’hui plus de 150 entreprises Fintech actives, attirant des géants de la technologie et de l’investissement tels que Samsung, Intel, Google, ainsi que des fonds comme Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone ou encore l’Autorité d’investissement d’Abu Dhabi (ADIA). Cette concentration crée un écosystème propice au développement d’un centre financier d’envergure.

Plusieurs experts plaident pour que la ville expérimente des modèles d’affaires innovants, incluant des plateformes d’échange d’actifs numériques et de cryptomonnaies. Duc Trân, directeur du fonds IDG Capital Vietnam Blockchain, recommande une mise en œuvre souple, basée sur le principe du sandbox, tout en insistant sur la nécessité de séparer ces expérimentations du système bancaire et financier traditionnel. Il souligne également l’importance d’un cadre réglementaire clair pour limiter les risques et encourager l’innovation.

Un engagement fort des autorités locales

Les autorités municipales réaffirment leur engagement en faveur d’une transformation économique durable, axée sur l’économie verte et les industries de pointe telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques. Des mécanismes de soutien à la recherche appliquée et à la formation de ressources humaines qualifiées sont également en cours de développement.

Avec une vision stratégique, un environnement propice à l’innovation et une dynamique d’intégration technologique accélérée, Hô Chi Minh-Ville se positionne comme un acteur émergent sur la carte des centres financiers du futur, capable de jouer un rôle moteur dans le développement économique du Vietnam.

VNA/CVN