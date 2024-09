Bac Ninh a alloué 45 milliards de dôngs d’aide aux sinistrés

Le Comité populaire de la province de Bac Ninh (Nord) vient de décider d'allouer 45 milliards de dôngs aux districts et communes dans le but de les aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

Le 12 septembre, le directeur du Service de l'information et des communications de Bac Ninh, Nguyên Trung Hiên, a déclaré que le Comité populaire de la province de Bac Ninh avait décidé d'allouer un montant du Fonds de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles pour régler les conséquences du typhon Yagi.

Le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Vuong Quôc Tuân, a alloué 45 milliards de dôngs à huit localités, dont la ville de Bac Ninh (10 milliards de dôngs), la ville de Tu Son (5 milliards de dôngs), les sous-préfectures de Thuân Thành (5 milliards de dôngs) et de Quê Vo (5 milliards VND). Et les districts de Tiên Du, Yên Phong, Gia Binh, Luong Tài reçoivent tous le même montant de 5 milliards de dôngs/district.

Photo : VNA/CVN

Le rapport du Comité directeur pour la prévention des catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage dans la province de Bac Ninh, indique qu’au cours de la semaine dernière, la province a connu de fortes pluies. Cela a provoqué des glissements de terrain sur les rives de la rivière Ngu Huyên Khê et des inondations dans les zones résidentielles situées en dehors des berges des fleuves Câu et Duông...

Actuellement, les emplacements des glissements de terrain sur les rives gauche et droite de la rivière Ngu Huyên Khê ont été résolus.

La ville de Bac Ninh a déplacé environ 400 ménages (1.750 personnes) dans les zones des digues de Qua Cam, de Dâu Hàn, et le quartier de Hoà Long.

Photo : VNA/CVN

Le district de Tiên Du a relocalisé 30 ménages (104 personnes) dans les communes de Canh Hung, Minh Dao et Tân Chi. Les communes de Cao Duc (district de Gia Binh) et Hoà Tiên (district de Yên Phong) ont également déplacé des centaines de ménages en raison de l'impact de la montée des eaux.

Les autorités provinciales et responsables des services compétents ont directement inspecté et dirigé la relocalisation de toutes les personnes âgées, des personnes vulnérables et des enfants du village Tân Tiên, de la commune de Cao Duc, où 400 personnes se trouvaient à l'extérieur de la digue de la rivière Thai Binh. Ils ont été confortablement installés en lieux sûrs.

Les autres habitants vivent toujours normalement. Les localités sont chargées de soutenir les personnes avec de la nourriture, des médicaments et toutes autres produits de première nécessité.

Ninh Quân/CVN