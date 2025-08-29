À la découverte de l’art des marionnettes sur l’eau du village de Rach

>> Un spectacle de marionnettes présenté gratuitement chaque soirée à Sunset Town, à Phu Quôc
>> Les marionnettes sur l’eau font leur show au Festival d’été japonais à Hanoï
>> Les marionnettes sur l’eau entrent en scène pour le Têt du Serpent
|Les marionnettes ont été fabriquées par les habitants du village de Rach, pour des spectacles et comme souvenirs.
|Photo : VNA/CVN
Un héritage séculaire
Selon la tradition orale, l’ancêtre de cet art est Mai Van Kha, sculpteur et maître de la laque. Il créa les premières figures emblématiques : le bouffon Chu Têu, les fées, ainsi que les animaux sacrés, dragon, licorne, tortue et phénix. Réunissant les villageois doués pour cet art, il fonda la troupe de Nam Chân.
Depuis, plusieurs lignées familiales, Phan, Dang, Pham, Vu, Mai, Le, ont transmis et enrichi le savoir-faire de génération en génération.
Des gestes minutieux, un art codifié
Pour Pham Van Phong, jeune artisan du village, créer une marionnette parfaite requiert une maîtrise patiente de la sculpture, de la laque et de l’assemblage mécanique.
|L'artisan Phan Van Manh, dans le quartier de Hông Quang, présente des marionnettes.
|Photo : VNA/CVN
Chaque figure doit être polie, peinte de couleurs vives et soigneusement équilibrée pour exprimer caractère et émotion.
Auparavant, les spectacles avaient lieu dans l’étang du village, depuis une scène de bambou et d’osier décorée de l’inscription "Quốc trung hữu Thánh" — fidélité au pays, respect des esprits. En 1987, les habitants ont construit un théâtre aquatique moderne, flanqué d’un espace d’exposition et de conservation des marionnettes.
Les représentations s’inspirent du quotidien agricole et des fêtes du delta du fleuve Rouge : labour, tissage, élevage, mais aussi processions, combats de buffles, jeux de balançoire, danses du dragon ou de la licorne.
|Le théâtre de marionnettes sur eau de Nam Chân est un enchantement.
|Photo : Facebook/CVN
Ces saynètes, mi-réalistes, mi-symboliques, mêlent divertissement et spiritualité.
Entre tradition et tourisme
Aujourd’hui, dans le cadre du développement du tourisme rural et artisanal, les marionnettistes de Rach adaptent leur art. Ils se produisent sur de petites scènes familiales et créent des marionnettes miniatures vendues comme souvenirs, au prix de 100.000 à 1 million de dôngs selon la taille et la complexité.
Devenu produit culturel et touristique, l’art des marionnettes sur l’eau de Rach attire désormais visiteurs vietnamiens et étrangers, curieux de découvrir une expression artistique unique au monde, témoin vivant d’un demi-millénaire de créativité populaire.
NDEL/VNA/CVN