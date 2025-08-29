À la découverte de l’art des marionnettes sur l’eau du village de Rach

Le théâtre traditionnel des marionnettes sur l’eau de Nam Chân, connu sous le nom de village des marionnettes sur l’eau de Rach (quartier de Hông Quang, province de Ninh Binh), perpétue depuis plus de 500 ans un art populaire rare. À son apogée, la troupe se produisait dans tout le Nord du Vietnam, ses marionnettistes sillonnant les villages tout au long de l’année.

>> Un spectacle de marionnettes présenté gratuitement chaque soirée à Sunset Town, à Phu Quôc

>> Les marionnettes sur l’eau font leur show au Festival d’été japonais à Hanoï

>> Les marionnettes sur l’eau entrent en scène pour le Têt du Serpent

Photo : VNA/CVN

Un héritage séculaire

Selon la tradition orale, l’ancêtre de cet art est Mai Van Kha, sculpteur et maître de la laque. Il créa les premières figures emblématiques : le bouffon Chu Têu, les fées, ainsi que les animaux sacrés, dragon, licorne, tortue et phénix. Réunissant les villageois doués pour cet art, il fonda la troupe de Nam Chân.

Depuis, plusieurs lignées familiales, Phan, Dang, Pham, Vu, Mai, Le, ont transmis et enrichi le savoir-faire de génération en génération.

Des gestes minutieux, un art codifié

Pour Pham Van Phong, jeune artisan du village, créer une marionnette parfaite requiert une maîtrise patiente de la sculpture, de la laque et de l’assemblage mécanique.

Photo : VNA/CVN

Chaque figure doit être polie, peinte de couleurs vives et soigneusement équilibrée pour exprimer caractère et émotion.

Auparavant, les spectacles avaient lieu dans l’étang du village, depuis une scène de bambou et d’osier décorée de l’inscription "Quốc trung hữu Thánh" — fidélité au pays, respect des esprits. En 1987, les habitants ont construit un théâtre aquatique moderne, flanqué d’un espace d’exposition et de conservation des marionnettes.

Les représentations s’inspirent du quotidien agricole et des fêtes du delta du fleuve Rouge : labour, tissage, élevage, mais aussi processions, combats de buffles, jeux de balançoire, danses du dragon ou de la licorne.

Photo : Facebook/CVN

Ces saynètes, mi-réalistes, mi-symboliques, mêlent divertissement et spiritualité.

Entre tradition et tourisme

Aujourd’hui, dans le cadre du développement du tourisme rural et artisanal, les marionnettistes de Rach adaptent leur art. Ils se produisent sur de petites scènes familiales et créent des marionnettes miniatures vendues comme souvenirs, au prix de 100.000 à 1 million de dôngs selon la taille et la complexité.

Devenu produit culturel et touristique, l’art des marionnettes sur l’eau de Rach attire désormais visiteurs vietnamiens et étrangers, curieux de découvrir une expression artistique unique au monde, témoin vivant d’un demi-millénaire de créativité populaire.

NDEL/VNA/CVN