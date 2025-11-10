Forum annuel des entreprises

Le Premier ministre souligne la solidarité et la coopération

Le 10 novembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Forum annuel des entreprises vietnamiennes (VBF) 2025, sur le thème "Entreprises partenaires du gouvernement pour une transition verte à l'ère numérique".

>> Des entreprises vietnamiennes au Salon de l’alimentation WorldFood Moscow 2025

>> Créer les conditions favorables pour l’essor du secteur privé

>> Protection sociale, capital humain et secteur privé : avis du public sur les documents du Parti

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le ministère des Finances, la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI) et l'Alliance du VBF, le Forum a réuni les dirigeants des ministères, des agences centrales, ainsi que des ambassadeurs, représentants des missions diplomatiques et organisations internationales, des associations, des entreprises et des investisseurs nationaux et étrangers.

Les participants ont évalué les perspectives de développement économique du Vietnam, ainsi que les défis liés à la mise en œuvre des objectifs dans les temps à venir. Ils ont également formulé des propositions à l'intention des entreprises afin que les entreprises accompagnent le gouvernement dans sa transition écologique à l'ère numérique.

Le Premier ministre a salué le thème du Forum et les interventions constructives des participants, rappelant que "l'unité nous donne la force, la coopération nous apporte des avantages, le dialogue consolide la confiance". Il a reconnu les contributions importantes du secteur privé, y compris les entreprises d'IDE, au succès économique récent du Vietnam et remercié la communauté d'affaires nationale et internationale ainsi que les partenaires pour leur engagement.

Des défis persistent toutefois. La qualité d'investissment et le transfert de technologie restent faibles dans certains projets, les liens entre le secteur des entreprises nationales et celui d'IDE sont fragiles et les projets de haute technologie et écologiques demeurent limités. Certaines régions manquent de main-d'œuvre qualifiée pour les projets de grande envergure et de haute technologie, a-t-il déclaré.

La transformation verte et numérique est "inévitable" et s'inscrit dans les tendances mondiales, a souligné le Premier ministre. Le progrès numérique doit s'accompagner de modèles d'économie verte, circulaire, fondée sur la connaissance et collaborative, nécessitant une collaboration internationale en matière de capitaux, de technologies, de gestion et d'accès aux marchés, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam maintiendra la stabilité politique et l'ordre social, impulsera trois avancées stratégiques majeures : la réforme institutionnelle, les infrastructures matérielles et immatérielles et la formation de ressources humaines qualifiées, tout en restructurant l'économie et en réformant le modèle de croissance, en préservant la stabilité macroéconomique et en renforçant la connectivité entre les entreprises nationales et celles d'IDE, a-t-il affirmé.

Dans le même temps, le Vietnam continuera de dynamiser les partenariats public-privé et la participation de tous les secteurs, d'accélérer la réforme administrative, d'améliorer le climat des affaires et de développer une infrastructure économique verte et numérique, notamment dans les domaines de la logistique, des villes intelligentes, des centres de données, des réseaux 5G et du cloud computing, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a exhorté les entreprises à jouer un rôle pionnier dans la transition écologique, à approfondir leurs partenariats et à poursuivre un développement durable conforme aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le gouvernement, a-t-il déclaré, incitera les ministères et les collectivités locales à lever les obstacles et à atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2025, ouvrant ainsi la voie au plan quinquennal 2021-2025 et à la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030.

Concernant les projets en suspens, les autorités s'efforcent de résoudre les problèmes dans un esprit d'équilibre des intérêts et de partage des risques, a-t-il indiqué aux chefs d'entreprise.

VNA/CVN