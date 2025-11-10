Vietnam - Chine

Coopération dans la sensibilisation au droit auprès des populations frontalières

Les postes de garde-frontières de la province de Lang Son (Nord), en coordination avec les gardes-frontières chinois et les autorités locales, ont organisé, du 7 au 10 novembre, des actions de sensibilisation au droit destinées aux habitants vivant le long de la frontière.

Photo : Quang Duy/VNA/CVN

Des milliers de dépliants ont été distribués, présentant les accords et protocoles relatifs à la gestion et à la protection des frontières, l’Accord sur le règlement de gestion à la frontière terrestre Vietnam - Chine, ainsi que la réglementation sur l’entrée, la sortie, l’importation et l’exportation. Les documents abordent également la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale, et soulignent l’importance de la souveraineté territoriale et de la sécurité frontalière.

Aux postes frontaliers animés comme Tân Thanh, Huu Nghi et Chi Ma, les dépliants, rédigés en vietnamien et en chinois, utilisaient un langage clair, illustré par des images vivantes adaptées à la compréhension des populations locales.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée du droit du Vietnam (9 novembre) et vise à renforcer la coopération entre les forces frontalières des deux pays, contribuant ainsi à une frontière de paix, d’amitié et de développement partagé.

VNA/CVN