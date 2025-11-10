Dô Van Chiên élu vice-président de l'Assemblée nationale (XVe législature)

La XV e Assemblée nationale a adopté le 10 novembre une résolution sur l'élection de Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l'Assemblée nationale et député, au poste de vice-président de la XV e Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Le vote, qui s'inscrivait dans le cadre de la 10e session parlementaire en cours, a recueilli 412 voix sur 412, soit 86,92 % du total des députés et 100% des députés présents. La résolution est entrée en vigueur immédiatement.

Le 4 novembre, le Comité du Parti de l'Assemblée nationale avait organisé une cérémonie pour annoncer la décision du Bureau politique concernant la nomination au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l'Assemblée nationale.

Conformément à cette décision, Dô Van Chiên, qui était secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations centrales de masse, et président du Comité central du FPV, a démissionné du secrétariat du XIIIe Comité central du Parti, ainsi que de ses fonctions au sein du Comité du Parti du FPV et des organisations centrales de masse pour la période 2020-2025 et des postes de direction connexes.

Il a été nommé membre du Comité exécutif et le Comité permanent de l'organisation parlementaire du Parti, où il occupe le poste de secrétaire adjoint permanent pour le mandat 2020-2025.

VNA/CVN