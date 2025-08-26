Hanoï - L’aspiration à une nouvelle ère

S'appuyant sur l'héritage historique de la Révolution d’Août, Hanoï entame une nouvelle phase de développement : moderne, intelligente et durable. Dans le contexte de la mondialisation, de la quatrième révolution industrielle et des bouleversements imprévisibles du monde, la capitale du Vietnam reste fidèle à son rôle de locomotive nationale, déterminée à devenir un centre économique, culturel, scientifique et créatif majeur dans la région.

>> Une nouvelle ère de confiance numérique et d’influence responsable

>> Les monuments de Hanoï témoignent de l'héritage de la Révolution d'Août

Des projets d’infrastructures d’envergure, des zones urbaines intelligentes et des programmes de transformation numérique sont mis en œuvre, incarnant l’aspiration d’une ville en constante mutation.

Résilience face aux défis

De son vivant, le Président Hô Chi Minh plaçait une confiance absolue dans le Parti de Hanoï. Il souhaitait que la capitale devienne "paisible, joyeuse et prospère" et serve de modèle pour le pays. Fidèle à cette mission, Hanoï a inscrit son nom dans l’histoire avec des victoires éclatantes : Insurrection d’Août 1945, victoire de Diên Biên Phu en 1954, victoire retentissante du "Diên Biên Phu aérien" en 1972, Grande Victoire du Printemps 1975. Hanoï, avec l'armée et le peuple de tout le pays, a fermement maintenu l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale à travers la juste lutte pour protéger la frontière du Sud-Ouest, la frontière du Nord et accomplir ses devoirs internationaux...

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, souligne que la résilience de la ville ne se limite pas à la guerre, mais se manifeste aussi dans la manière dont elle relève les défis lors du processus de Renouveau (Đôi Moi), de développement et d'édification de la capitale et du pays. L’unité entre les autorités, les forces armées et la population a forgé une confiance solide envers le Parti et les autorités, contribuant à des réalisations remarquables ces dernières années.

Depuis près de 40 ans, Hanoï affiche une croissance constante. La productivité du travail a augmenté en moyenne de plus de 7% par an, et l’économie de la ville croît plus rapidement que la moyenne nationale. En 2023, les recettes budgétaires ont dépassé 410.000 milliards de dôngs (15,5 milliards de dollars). En 2024, elles ont atteint plus de 509.000 milliards, dont 94% de recettes intérieures, un record national. Durant les sept premiers mois de 2025, Hanoï a collecté 427.100 milliards, soit une hausse de 83,1 % par rapport aux prévisions et de près de 40% par rapport à 2024.

Dans un contexte économique mondial difficile, Hanoï est devenue un point lumineux sur la carte des IDE du Vietnam. Depuis 1986, elle figure parmi les premières localités attractives pour les investisseurs étrangers, avec un capital cumulé de 61,5 milliards de dollars pour 7.710 projets actifs. Rien qu’en sept mois de 2025, les IDE ont atteint 3,75 milliards de dollars, soit 1,9 fois plus que sur la même période en 2024.

Selon Lê Trung Hiêu, directeur adjoint du service des Finances de Hanoï, ce succès provient de la confiance des entreprises internationales, de la transparence administrative et de politiques d’investissement attractives. Les réformes administratives, la fusion des unités administratives et l’élargissement des espaces urbains ont permis de libérer de nouveaux terrains propices à l’accueil d’investissements.

Une ambition affirmée pour l’avenir

Lors d’une séance de travail avec les autorités de la ville, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exprimé le souhait de voir Hanoï jouer un rôle de pionnier dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti.

En réponse, Hanoï a lancé la première campagne politique nationale visant à diffuser la pensée du Parti et du secrétaire général sur une nouvelle ère, l'ère de progrès national. Cette initiative a créé une forte cohésion au sein du système politique et dans la population, instaurant un changement profond dans la conscience et la responsabilité de chaque cadre et citoyen.

Le monde vit une époque de changement historique. Le pays se trouve à l’aube d’une nouvelle ère, l'ère de progrès national. En tant que locomotive, la capitale incarne une grande aspiration et une forte confiance pour surmonter les défis et les difficultés, avec pour objectif commun de mener le pays vers la prospérité, la richesse et un bonheur durable pour tous les citoyens, a déclaré Bùi Thi Minh Hoài.

Pour concrétiser ses ambitions, Hanoï s’engage à allier développement économique, protection de l’environnement et bien-être de la population, en s’appuyant sur cinq piliers stratégiques : culture, humanisme et héritage millénaire ; économie verte et numérique; infrastructures modernes et connectées; société numérique et ville intelligente; science, technologie et innovation. Les trois transitions majeures concernent la transition verte, la transition numérique et l’économie circulaire.

Objectifs à l’horizon 2030 et 2045 : d’ici 2030, Hanoï ambitionne de devenir une ville civilisée, moderne et profondément ancrée dans sa tradition, moteur du développement régional et national. D’ici 2045, la capitale vise à figurer parmi les métropoles les plus avancées, avec un PIB par habitant dépassant 36.000 dollars, un système industriel de pointe, une innovation dans le top 100 mondial et un haut niveau de qualité de vie.

Depuis l’automne révolutionnaire de 1945, Hanoï a traversé 80 années d'immense fierté. Aujourd’hui, dans un monde en perpétuel changement, la ville affirme sa volonté d’élever le Vietnam sur la scène internationale. Son aspiration ne se limite pas à des chiffres ou à des projets : elle est portée par une nouvelle génération, déterminée à bâtir une capitale moderne, humaine, solidaire et fière de son identité.

