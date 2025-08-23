Trois lieux, une mémoire : "Moment d’or", hommage télévisé aux 80 ans d'histoire nationale

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, la Télévision du Vietnam a diffusé, dans la soirée du 22 août, un programme politico-artistique exceptionnel intitulé "Moment d'or". Reliant trois lieux emblématiques - la tour du Drapeau de Hanoï, la place de Ngo Môn à Huê et le quai de Nhà Rông à Hô Chi Minh-Ville - cette émission spéciale rend hommage aux grandes étapes de l’histoire vietnamienne, dans une mise en scène spectaculaire mêlant mémoire, art et unité nationale.

Le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont assisté à l’événement depuis les trois points de retransmission. Étaient également présents des dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères, des localités, des anciens combattants, des anciens jeunes volontaires, des membres du Parti et de la population, ainsi que des millions de téléspectateurs suivant en direct.

Le programme a reconstitué des moments historiques marquants, de la Révolution d’Août 1945, de la Victoire de Diên Biên Phu en 1954, de la Réunification nationale en 1975 jusqu’au processus de Renouveau et de développement actuel, tout en diffusant l’esprit du Président Hô Chi Minh selon lequel "les opportunités doivent être créées par l'homme".

Articulé autour de trois séquences - "Regarder large et réfléchir profondément", "Résolument maintenir l’offensive" et "Certainement réussir" - le programme a retracé les grandes étapes de l’histoire nationale, tout en réaffirmant l’esprit d’unité et en mettant en lumière les réalisations majeures du Vietnam au cours des 80 dernières années.

Parmi les temps forts figuraient des reportages avec la présence de témoins vivants de l’histoire, comme Mme Nguyên Thi Binh, le colonel Tu Cang - Héros des Forces armées populaires, le musicien Doan Nho, ainsi que d’autres personnalités ayant accompagné les grandes étapes de la révolution vietnamienne.

L’événement s’est également distingué par l’utilisation de technologies scéniques modernes, telles qu’une scène multidimensionnelle à la tour du Drapeau de Hanoï, le Mapping 3D à Huê, ou encore la combinaison de l’héritage historique et de la modernité à Nhà Rông. Les prestations musicales, théâtrales et poétiques interprétées par de célèbres artistes et de jeunes talents ont apporté de vives émotions au public.

"Moment d’or" a offert aux spectateurs un voyage pour revivre les pages glorieuses de l’histoire nationale, ressentir l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant et rappeler la responsabilité de chaque citoyen dans la construction du pays à l’ère nouvelle.

