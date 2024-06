Les Accords de libre-échange, moteur de la croissance agricole

Au fil des années, l’agriculture a toujours défendu son rôle de pilier de l’économie nationale, avec de fortes augmentations de la production, de la productivité, de la qualité et du chiffre d’affaires à l’exportation. Cela est dû à la contribution importante des ALE car les principaux marchés d'exportation du Vietnam sont les pays parties de ces ALE. Dans le même temps, les ALE jouent un rôle dans la promotion de la production agricole fortement transformée vers la sécurité et la transparence.

En 2023, le PIB du secteur agricole a connu une croissance de 3,83%, soit le taux de croissance le plus élevé de ces dix dernières années. Le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint 53 milliards de dollars. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires total des exportations de ces produits est estimé à 24,14 milliards d'USD, en hausse de 21% en un an.

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général adjoint de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Nguyên Hoài Nam, a déclaré que ces derniers temps, les ALE avaient eu un impact très positif sur les activités d'exportation de la pêche et de l'aquaculture du pays, les résultats les plus remarquables doivent être mentionnés en 2022, lorsque le chiffre d’affaires des exportations a atteint un niveau record de 11 milliards d'USD. Les exportations vers les pays et régions ayant conclu des ALE avec le Vietnam ont toutes enregistré une forte croissance. Vers l'Union européenne (UE), elles ont augmenté de 20% et vers le Japon, de 28% par rapport à 2021.

Le marché des pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) est le deuxième groupe de marché avec la deuxième plus forte croissance en termes de proportion d'exportations de produits de la mer du Vietnam, après la Chine. En 2018, le CPTPP représentait 25% des exportations de produits de la mer du Vietnam et, d'ici 2023, ils en représenteront près de 27%.

Photos : VNA/CVN

Pour le riz, selon les Douanes du Vietnam, en 2023, les exportations vers l'UE ont augmenté de 10% en production et en valeur par rapport à 2022, pour atteindre environ 104.000 tonnes et 71,7 millions d'USD, - le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Cela démontre clairement les efforts des entreprises vietnamiennes pour tirer efficacement parti de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

Dans le même temps, les groupes de produits agricoles exportés vers la République de Corée ont un taux relativement élevé d'utilisation des préférences de l'ALE, car outre l'Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA), les échanges commerciaux bilatéraux sont également impactées par deux autres : Accord de libre-échange ASEAN - République de Corée (AKFTA) et Partenariat économique régional global (RCEP).

Selon Lê Thanh Hoa, directeur adjoint de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en vue de profiter efficacement des incitations fiscales des ALE, les exportations agricoles, forestières et halieutiques du Vietnam doivent également s'adapter à de nombreuses mesures non tarifaires telles que les barrières techniques au commerce (OTC) et les mesures de quarantaine animale et végétale (SPS) proposées par les pays membres.

Exploitation égale des marchés

Ces derniers temps, les ALE ont eu un fort impact sur le taux de croissance de l’ensemble du secteur agricole. Cependant, les nouveaux secteurs se concentrent principalement sur l’exploitation des avantages des marchés traditionnels tels que la Chine, la Républiques de Corée, le Japon et les pays d’Europe occidentale. Pendant ce temps, le marché de l'Europe du Nord, des pays comme la Russie, l'Inde, le Chili, le Canada, le Mexique, le Pérou... ont encore beaucoup de potentiels.

Dans le contexte où de nombreux pays du monde sont confrontés à la crise et à l'inflation réduisant le pouvoir d'achat, l'expansion et l'exploitation de nouveaux marchés seront une direction raisonnable pour tirer parti des produits agricoles, en vue de les faire pénétrer dans tous les marchés.

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA) entrera en vigueur cette année. Ceci est considéré comme un ALE important, ouvrant non seulement des opportunités aux produits vietnamiens d’accéder au marché israélien, mais également de pénétrer le vaste marché du Moyen-Orient. En outre, le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) devraient conclure cette année les négociations sur l’Accord de partenariat économique global (CEPA).

Photo : VNA/CVN

L'accord CPTPP comprend 12 membres : le Canada, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, Singapour, le Brunei, la Malaisie, le Royaume-Uni et le Vietnam. Hormis les pays asiatiques, les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam vers d’autres pays sont encore très limitées.

Selon Nguyên Thi Hoàng Thuy, conseillère commerciale de l'Office du commerce du Vietnam en Suède, au Danemark, en Norvège, en Islande et en Lettonie, actuellement, peu d'entreprises vietnamiennes profitent des incitations de l'EVFTA pour pénétrer les marchés de l'Europe du Nord.

Photo : VNA/CVN

Identifiant clairement l'importance du travail de sensibilisation, début mai de cette année, le ministère de l'Industrie et du Commerce a envoyé un document aux ministères, branches, localités et associations sur un plan de sensibilisation sur l'accord de libre-échange.

Le Département du commerce extérieur a également déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce continuait à déployer et d'exploiter le portail électronique de l'Accord de libre-échange (FTAP), avec les contenus que les entreprises et les particuliers se doivent de connaitre pour profiter efficacement des accords de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN