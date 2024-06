Hung Yên deviendra une province industrielle moderne d’ici 2030

Photo : CTV/CVN

Selon ce plan, Hung Yên fixe l'objectif de devenir une province industrielle moderne d’ici 2030. Elle disposera d'une échelle économique et d'un niveau de développement d'une province faisant partie du groupe des localités en tête du pays.

Le schéma directeur inclut l'ensemble du territoire de la province, avec une superficie totale de 930,22 km2, comprenant 10 unités administratives : la ville de Hung Yên, la Cité municipale de My Hào, et huit districts (Ân Thi, Khoai Châu, Kim Dông, Phù Cu, Tiên Lu, Van Giang, Van Lâm et Yên My).

Modèle de "réseau" multipolaire intégré

L'objectif global de ce plan est que Hung Yên enregistrera d’ici 2030 une croissance rapide et durable faisant. Son industrie entrera dans le groupe des secteurs de développement fort du pays. Ses infrastructures économiques et sociales seront synchrones et modernes. En 2050, Hung Yên sera devenue une ville de ressort central et un centre de liaison entre les localités de la région.

Pour atteindre ces objectifs, Hung Yên s'oriente vers un modèle de "réseau" multipolaire intégré, basé sur une structure-cadre de deux régions, deux couloirs, cinq axes et trois centres.

Les deux régions socio-économiques comprennent la zone de développement du Sud axée sur le développement des centres urbains, des sciences et technologies, des services, du tourisme et de l’industrie, sur la conservation et la promotion des valeurs fondamentales de l'ancienne culture Phô Hiên, avec l'identité culturelle du delta du fleuve Rouge ; celle du Nord sera une région urbaine et industrielle dynamique de la province, associée à la capitale de Hanoï, à l'aéroport international de Nôi Bài et au port maritime international de Lach Huyên à Hai Phong.

À propos de deux couloirs économiques, l’un sera le couloir industriel-urbain régional associé à la Nationale 5 et à l'autoroute Hanoï - Hai Phong ; et l’autre sera le couloir culturel, historique, écologique du fleuve Rouge, associé au développement touristique associé à l'axe patrimonial le long du fleuve Rouge.

Les cinq axes de développement comprennent les axes suivants :

Le Nord - Sud (Nationale 39, autoroute Hanoï - Hai Phong reliant l'autoroute et la route périphérique 5), principal axe de développement socio-économique de la province.

Le Nord - Sud à l'est qui favorise le développement industriel, urbain et de services.

L'axe périphérique 4 qui relie les autoroutes Hanoï - Hai Phong et Câu Gie - Ninh Binh ; la zone urbaine de Van Giang et les districts de Thanh Tri et Thuong Tin de Hanoï.

La route Bô Thoi - Dân Tiên, reliant les autoroutes Hanoï - Hai Phong et Câu Gie - Ninh Binh en direction de la Nationale 21 et connectant les zones urbaines de Bô Thoi et Khoai Châu à la zone urbaine satellite de Phu Xuyên et le sud de la ville de Hanoï.

L'axe des Nationales 38-38B qui relie économiquement Hung Yên aux provinces de Hà Nam et Hai Duong.

Photo : CTV/CVN

Pour ce qui est des trois zones urbaines centrales, elles comprennent la ville de Hung Yên, centre urbain reliant de la province à la région du Sud via le district de Kim Dông et jouant le rôle d’un point de relais à la fois politique, économique, social, culturel, touristique, technologique, scientifique, d'éducation, de formation de développement des zones urbaines écologiques et du tourisme le long du fleuve Rouge ; le tout relié à l'Est avec le district de Tiên Lu.

La zone urbaine de Van Giang, zone urbaine centrale du Nord, élaborant une transformation écologique, intelligente et moderne et où l'exploitation efficace des routes périphériques 3, 5 et 4 de la région de la capitale Hanoï permet de relier les zones de Est et Sud de Hanoï, jouant un rôle dans la promotion du processus d'urbanisation de l’axe Sud-Nord de la province.

La zone urbaine de My Hào, zone urbaine centrale du Nord, orientée vers des industries urbaines et des services commerciaux et de logements intelligents et modernes. Son développement associé au système national d'infrastructures dans le corridor industriel - urbain de la province et l'axe de développement Nord-Sud de l'Est, reliant My Hào - Ân Thi - Phù Cu à l'autoroute Hanoï - Hai Phong, constitue un nouveau lien vers l'Est qui favorise le développement industriel, des zones urbaines, des services et des pôles logistiques.

Priotié à l'industrie de la haute technologie

En termes de développement de filières et de domaines importants, Hung Yên se concentre sur le développement de l'industrie en profondeur, créant une percée dans la promotion de la productivité et de la qualité, attaché à l'objectif d'assurer une croissance verte et durable.

La province priorise le développement des industries de haute technologie dans les domaines de la technologie numérique (fabrication de produits électroniques, de télécommunications, de puces semi-conductrices, d’optiques, de logiciels, de produits de technologie numérique) ; des équipements électriques et énergétiques et de la production mécanique (fabrication et assemblage de voitures, moyens de transport, machines, pièces de rechange, composants) mais également des industries agricoles et agroalimentaires, médicales, pharmaceutiques, biotechnologiques et textiles.

La construction de ces parcs industriels et infrastructures techniques synchrones et modernes à grande échelle répond aux normes internationales et aux exigences de développement durable. Le développement des parcs industriels - services urbains, parcs industriels spécialisés, parcs industriels de haute technologie, parcs éco-industriels et parcs industriels de soutien vise également à attirer de grands projets d'investissement modernes et réactifs.

Selon le plan, d'ici 2030, l'ensemble de la province disposera de 30 parcs industriels (17 parcs industriels aménagés selon la planification approuvée par le Premier ministre et 13 nouveaux parcs industriels potentiels) d'une superficie totale de 9.589 ha. Après 2030, l’aménagement de cinq autres parcs industriels potentiels prévoit une superficie de 2.460 ha supplémentaires.

S’agissant des grappes industrielles, la province comptera 50 grappes industrielles d'ici 2030, sur une superficie de 2.899 ha (dont 24 grappes industrielles établies et 15 grappes industrielles aménagées depuis les années 1990).

Phan Phuong/CVN