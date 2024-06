Le Vietnam mise sur les accords de libre-échange pour étendre ses marchés

>> Accords de libre-échange : des leviers à mieux exploiter

>> Les FTA créent à la fois des opportunités et des défis pour l'industrie automobile du pays

>> Le Vietnam s’emploie à maximiser les opportunités du libre-échange

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Toutefois, la production et le commerce rencontrent encore diverses difficultés. Par conséquent, le gouvernement et les services concernés cherchent à mettre en place des politiques visant à éliminer ces obstacles pour les entreprises, notamment en les aidant à exploiter les accords de libre-échange pour étendre leurs marchés.

Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, au cours des cinq derniers mois, le nombre d’entreprises nouvellement créées et réintégrées sur le marché a dépassé celui des entreprises ayant quitté le marché, mais cette différence n’est pas significative (98.800 entreprises nouvellement créées et réintégrées contre 97.300 entreprises se retirant du marché). Cela démontre que la situation de la production et des affaires des entreprises dans le contexte actuel reste confrontée à de nombreuses difficultés.

"Le Premier ministre a proposé des solutions spécifiques. Tout d’abord, continuer à éliminer les obstacles pour les entreprises, en particulier les procédures administratives, afin de favoriser leur entrée sur le marché et leur activité. Ensuite, soutenir les entreprises par le biais de politiques budgétaires et monétaires telles que le maintien de taux d’intérêt stables, l’accès au crédit, la réduction des impôts et la prolongation des délais de paiement des impôts...", a-t-il déclaré.

Au cours des cinq derniers mois, le chiffre d’affaires à l’exportation a enregistré une croissance à deux chiffres, maintenant ainsi l’excédent commercial du Vietnam. Ce succès découle de l’exploitation par les entreprises des avantages offerts par les accords de libre-échange.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a souligné sa diversification des moyens de communication sur les bénéfices des accords de libre-échange à l’intention des entreprises. Il a organisé des séminaires sur la manière de maximiser les opportunités offertes par l’ouverture des marchés, dans le but de stimuler les exportations et d’accroître l’efficacité des exportations de produits vietnamiens vers les marchés ayant signé ces accords.

"Nous devons capitaliser sur les accords de libre-échange déjà en vigueur pour les marchés traditionnels tout en recherchant de nouveaux débouchés et en diversifiant nos marchés d’exportation", a affirmé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân.

Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage à collaborer avec les associations et les grandes entreprises exportatrices pour élaborer des solutions visant à attirer davantage de commandes et à promouvoir la production, face aux développements imprévisibles dans le monde et dans la région.

