Quarante-deux critères pour évaluer l’efficacité des investissements étrangers au Vietnam

>> L'industrie vietnamienne attire une nouvelle vague d'investissements de grande valeur

>> En 11 mois, le pays attire près de 31,4 milliards d'USD d'IDE

>> Environ 101 millions d'USD des investissements étrangers à Tây Ninh en janvier

Photo : Vietnamplus/CVN

Ce cadre s’applique aux investissements directs étrangers, conformément aux formes définies à l’article 21 de la Loi sur les investissements. Il comprend 42 indicateurs, dont 29 indicateurs économiques, huit indicateurs sociaux et cinq indicateurs environnementaux.

Les 29 indicateurs économiques sont regroupés en six catégories, incluant les critères relatifs à la taille et à la contribution au développement socio-économique de la zone bénéficiaire, les critères technologiques, ainsi que les critères mesurant la contribution à l’amélioration de la capacité d’innovation du Vietnam, etc.

Les huit indicateurs sociaux, divisés en trois groupes, visent à évaluer la création d’emplois et les revenu des travailleurs, l’égalité des sexes, ainsi que le respect des lois.

Enfin, les cinq indicateurs environnementaux servent à évaluer l’impact des projets d’investissements étrangers sur l’environnement ainsi que les mesures prises par les entreprises pour le protéger.

VNA/CVN