Création de 15 organisations du Parti relevant du Comité du Parti du gouvernement

Ce matin, le 24 février, Pham Minh Chinh, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre, a présidé une réunion durant laquelle il a annoncé les décisions du Comité du Parti du gouvernement concernant la création de 15 organisations du Parti pour les ministères et organismes rattachées au Comité du Parti du gouvernement.

Les 15 organisations du Parti relevant du Comité du Parti du gouvernement comprennent celles des ministères et organismes suivants : Justice ; Industrie et Commerce ; Culture, Sport et Tourisme ; Affaires étrangères ; Santé ; Éducation et Formation ; Finances ; Construction ; Agriculture et Environnement ; Sciences et Technologies ; Intérieur ; Affaires ethniques et religieuses ; Banque d'État ; Inspection du gouvernement, ainsi que les organisations du Parti pour les organes de conseil et d'assistance du Comité du Parti du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a souligné qu’en plus de renforcer le travail du Parti, le Comité du Parti du gouvernement et ses organisations affiliées auraient de nombreuses missions à accomplir d’ici la fin de l’année 2025 et au-delà, notamment organiser avec succès les grandes commémorations nationales, poursuivre la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique conformément à la Résolution N°18-NQ/TW, mettre en œuvre de manière vigoureuse et efficace les résolutions du Comité central, du Polirburo, de l’Assemblée nationale et du gouvernement…

Le Premier ministre a demandé aux organisations du Parti - en particulier à leurs responsables - de faire preuve d’un esprit d’unité et de solidarité, de montrer l’exemple en appliquant le principe ''les membres du Parti en tête'' et de s’efforcer de mener à bien avec excellence les missions confiées.

VNA/CVN