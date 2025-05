Une épave enfouie à Hôi An révèle des secrets sur l'histoire navale du Vietnam

Les premières études montrent que l’ancienne épave de Câm An, découverte le 26 décembre 2023, sur la plage de Thinh My, dans le quartier de Câm An, ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), présente des caractéristiques typiques d’un bateau traditionnel d'Asie du Sud-Est, a déclaré le 7 mai Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hôi An.

Photo : VNA/CVN

Le Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hôi An, en collaboration avec l'Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh-Ville et le Musée de Quang Nam, a mené des premières vérifications et a procédé à la collecte d’échantillons afin d’évaluer l'état actuel de l'épave et de proposer des mesures de conservation appropriées.

Pour prélever des échantillons, l'équipe archéologique a déterré une partie du navire. À une profondeur de 1 à 1,2 m, deux poutres de la structure de l'ossature du navire sont visibles. À une profondeur de 1,5 à 2 m, on peut voir deux rames reliant trois poutres adjacentes.

Les premières observations visuelles révèlent que le navire était principalement composé de trois essences de bois différentes. Les trois échantillons envoyés à l'Institut de recherche sur l'industrie forestière ont confirmé cette observation, avec la présence de bang lang (lagerstroemia sp), kiên kiên (hopeasp) et thông (Pinus sp).

L’ancienne épave de Câm An est une découverte archéologique importante, ouvrant des perspectives de recherche sur l'histoire maritime et commerciale dans les eaux de Hôi An, du Vietnam en général, a déclaré Pham Phu Ngoc.

Il s'agit également d'un précieux patrimoine culturel maritime du Vietnam, contribuant à enrichir le patrimoine culturel de Hôi An, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a-t-il ajouté.

VNA/CVN