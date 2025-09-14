Léon XIV fête ses 70 ans, des fidèles lui souhaitent un joyeux anniversaire au Vatican

>> Le pape Léon XIV renouvelle sa carte d'identité péruvienne au Vatican
|Le pape Léon XIV, le 14 septembre 2025 au Vatican.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Très chers, il semble que vous savez que j'ai 70 ans aujourd'hui", a-t-il lancé souriant aux fidèles.
"Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière", a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule.
Aucun événement n'est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l'anniversaire du pape qui présidera dans l'après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle.
De nombreux messages de vœux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.
AFP/VNA/CVN