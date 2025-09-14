Léon XIV fête ses 70 ans, des fidèles lui souhaitent un joyeux anniversaire au Vatican

Le pape Léon XIV, qui a fêté dimanche 14 septembre ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus par milliers sur la place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire.

>> Le pape Léon XIV renouvelle sa carte d'identité péruvienne au Vatican

>> Vatican: le pape s'offre un bain de foule surprise auprès de 120.000 jeunes

>> Jubilé : plus d'un million de personnes à la messe de clôture du pape

Photo : AFP/VNA/CVN

"Très chers, il semble que vous savez que j'ai 70 ans aujourd'hui", a-t-il lancé souriant aux fidèles.

"Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière", a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule.

Aucun événement n'est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l'anniversaire du pape qui présidera dans l'après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle.

De nombreux messages de vœux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.

AFP/VNA/CVN