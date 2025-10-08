Léon XIV se rendra en Turquie puis au Liban fin novembre pour son premier voyage

Le pape Léon XIV se rendra en Turquie puis au Liban du 27 novembre au 2 décembre pour son premier voyage à l'étranger depuis son élection en mai, a annoncé mardi 7 octobre le Vatican.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le pape Léon XIV est attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (Nord-Ouest de la Turquie) à l'occasion d'un événement religieux, puis au Liban du 30 novembre au 2 décembre, a déclaré dans un communiqué le directeur du service de presse du Vatican.

Le programme détaillé de ce déplacement de six jours sera annoncé "en temps voulu", a précisé Matteo Bruni.

En septembre, des sources vaticanes avaient dit que ce voyage en deux étapes était en préparation, après l'invitation des autorités officielles tuques et libanaises.

En juillet, le pape avait lui-même confirmé son intention de se rendre en Turquie pour participer au 1.700e anniversaire du Concile de Nicée, un événement majeur dans l'histoire de la chrétienté.

Ce déplacement devait initialement être effectué fin mai par le pape François, mort le 21 avril à 88 ans.

Nicée, actuellement la ville d'Iznik, située à une centaine de kilomètres au sud-est d'Istanbul, a accueilli en 325 le premier concile œcuménique de l'histoire du christianisme, convoqué par l'empereur Constantin Ier.

Cette assemblée d'environ 300 évêques de l'Empire romain a établi des bases doctrinales toujours reconnues par de nombreuses confessions chrétiennes.

"Un moment historique"

Très attendue au Liban, la visite de Léon XIV, aujourd'hui âgé de 70 ans, devrait être centrée sur la paix dans ce pays.

En août, le patriarche maronite Bechara Raï avait annoncé que le pape américain se rendrait au Liban "d'ici à décembre", sans donner plus de précisions.

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024, Israël maintient des troupes dans des positions frontalières jugées stratégiques dans le Sud du Liban et procède régulièrement à des frappes, affirmant viser des combattants du Hezbollah et les infrastructures de ce mouvement.

Léon XIV devient ainsi le troisième pape à visiter le Liban après Jean-Paul II (1997) et Benoît XVI (2012).

Il devrait visiter le monastère de Mar Charbel (Saint Charbel) au nord de Beyrouth, a dit une source proche des organisateurs à l'AFP mardi 7 octobre.

Le président libanais Joseph Aoun a pour sa part salué la visite, "un moment historique qui réaffirme la place et le rôle de notre pays au cœur de l'Église et dans la conscience du monde, en tant qu'espace de liberté, terre de coexistence et message d'humanité".

"La visite papale est un appel à la paix, à l'enracinement de la présence chrétienne en Orient et à la préservation du modèle libanais, dont le monde et la région ont besoin", a ajouté M. Aoun, selon un communiqué de la présidence libanaise.

Le dernier voyage d'un pape en Turquie remonte à 2014 avec le déplacement de François à Ankara et Istanbul, où il avait rencontré le président Recep Tayyip Erdogan, une visite déjà centrée sur le dialogue œcuménique et la question migratoire.

Avant le pape argentin, la Turquie avait déjà accueilli les visites de Benoît XVI (2006), Jean-Paul II (1979) et Paul VI (1967).

AFP/VNA/CVN