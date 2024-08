L'entreprise Phuc Sinh obtient un prêt de 25 millions d’USD d’un fonds néerlandais

Phuc Sinh Corporation, le plus grand exportateur d’épices du Vietnam, obtiendra un prêt de plus de 25 millions d’USD du Fonds d'investissement &Green basé aux Pays-Bas.

Photo : Du Toan/VNA/CVN

Phuc Sinh devient la première entreprise vietnamienne à recevoir le soutien direct de la fondation axée sur l’environnement. L’entreprise allouera les fonds pour garantir des chaînes d’approvisionnement en café sans déforestation.

"Nous nous engageons non seulement à améliorer la qualité des produits, mais également à garantir que le processus de production de Phuc Sinh contribue à la protection de l’environnement et au soutien de la communauté", a déclaré l’entreprise.

Phuc Sinh est spécialisée dans le commerce de poivre noir et blanc, de café, de noix de coco séchées, de piment, d’anis étoilé, de cannelle, de thé, de sésame et de noix de cajou.

Ses produits proviennent de fournisseurs fiables avec un accent particulier sur la qualité après que ces produits ont été soigneusement triés et classés avant la livraison pour répondre à l’entière satisfaction des acheteurs.

Il est impératif pour les entreprises vietnamiennes comme Phuc Sinh d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur production et leurs activités commerciales, car les investisseurs mondiaux recherchent à la fois des bénéfices et la durabilité.

&Green, créé en 2017 grâce à un investissement d’ancrage du gouvernement norvégien, a à ce jour investi plus de 165 millions d'USD dans des entreprises à croissance durable opérant dans des pays comme le Brésil, l’Indonésie et la Colombie. Il est géré par la société de gestion des investissements durables SAIL Investments.

Le Fonds promeut la production durable de matières premières et une productivité accrue sur les terres agricoles dans certains pays dotés d’importantes ressources forestières tropicales, réduisant ainsi la pression pour défricher les forêts à des fins agricoles.

Le Vietnam est l’une des dix juridictions dans lesquelles le fonds investit. Fin 2022, &Green a réalisé un investissement de 20 millions d'USD dans la société néerlandaise Mercon B.V. pour promouvoir une chaîne d’approvisionnement durable en café au Vietnam.

VNA/CVN