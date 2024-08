Les exportations de riz devraient atteindre l’objectif de 5 milliards d'USD en 2024

Au cours des sept premiers mois de 2024, le Vietnam a exporté plus de 5,1 millions de tonnes de riz pour 3,2 milliards d'USD, en hausse respectivement de 25% et de 5,8% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

L'Association vietnamienne de l'alimentation a déclaré que le prix moyen à l'exportation du riz vietnamien a atteint un niveau record de 636 dollars la tonne au premier semestre, en hausse de 18% sur un an, surpassant les principaux concurrents comme la Thaïlande, le Pakistan et l'Inde.

Dans quelques moments, le prix à l’exportation du riz vietnamien vers le Brunei s’est élevé à 959 dollars la tonne, celui vers les États-Unis à 868 dollars la tonne, celui vers les Pays-Bas, 857 dollars la tonne, celui vers l’Ukraine, 847 dollars la tonne, celui vers l’Iraq, 836, celui vers la Turquie, 831 dollars la tonne…

Les marchés traditionnels tels que les Philippines, l'Indonésie et la Chine continuent d'être des acheteurs majeurs, tandis que le Vietnam s'aventure avec audace sur de nouveaux marchés, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, la République de Corée et le Japon.

De plus, la qualité du riz vietnamien est toujours bien appréciée. La variété ST25 a été élue deux fois consécutives en tant que "Meilleur riz du monde".

Le marché mondial du riz est confronté à une pénurie de 7 millions de tonnes cette année, certains pays imposant des restrictions à l'exportation et d'autres constituant des réserves. Cela présente au Vietnam à la fois des opportunités et des défis importants.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Agriculture et du Développement rural ont proposé de créer un Conseil national du riz pour coordonner la recherche, l'élaboration des politiques et le développement de l'industrie.

Le Conseil donnera des conseils au gouvernement sur le marché et l’établissement des plans de production pour garantir la sécurité alimentaire national, promouvoir les exportations nationales et élever la marque mondiale du riz vietnamien.

VNA/CVN