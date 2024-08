Besoin de recrutement de travailleurs dans les entreprises technologiques

Cela a fait grimper la demande de ressources humaines en termes de nombre et de qualité, ce qui pose des défis aux entreprises pour trouver et retenir les talents, selon des initiés.

Selon le ministère de l'Information et de la Communication, le nombre d'entreprises de technologie numérique enregistrées a augmenté de près de 30% depuis 2020 pour atteindre 75.000.

Malgré son développement tardif, l'industrie créative représente environ 3% du PIB du pays, selon le Bureau général des statistiques.

Le rapport sur le marché informatique du Vietnam de TopDev a souligné qu'il y aurait un besoin de 700.000 travailleurs informatiques d'ici 2025.

Le pays en compte environ 530.000 aujourd'hui.

L’industrie créative, avec son expertise spécifique et son taux de rotation élevé, a également une demande constante de recrutement, et les ressources humaines disponibles actuellement sont insuffisantes pour y répondre.

Les entreprises doivent rivaliser pour attirer et conserver les talents, ce qui pose des problèmes car elles doivent constamment rechercher et former de nouveaux employés, ont déclaré des initiés du secteur.

Selon un rapport intitulé "A 10-year review, Vietnamese Talent Trends" d’Anphabe, un cabinet de conseil qui fournit des solutions de marque employeur et de personnel heureux, 57% des cols blancs ont occupé des emplois temporaires et flexibles.

Près de 30% de la génération Z s’attendent à ce que les employeurs proposent des horaires de travail flexibles et 71% envisageront d’autres emplois s’ils ne le font pas.

Cela oblige les entreprises à trouver des solutions efficaces en matière de ressources humaines.

Pour relever ces défis, les entreprises nationales et étrangères ont déclaré qu’elles envisageaient d’embaucher des travailleurs étrangers et de diversifier leurs politiques de travail.

Le recrutement de travailleurs à distance et la flexibilité offerte par le travail à distance et sur site aident également les entreprises à se connecter plus facilement aux talents locaux et mondiaux, en particulier aux travailleurs de la génération Z.

Mais ce processus peut devenir complexe, surtout lorsqu'il s'agit de gérer une main-d'œuvre diversifiée comprenant plusieurs nationalités en raison des procédures de paiement et des fuseaux horaires, selon les analystes.

Les entreprises devraient donc envisager d'adopter un système de gestion des employés à distance professionnel et intégré pour garantir à la fois des performances élevées et une gestion efficace des RH, ont-ils déclaré.

Le marché des plateformes de gestion des employés à distance est actuellement dynamique, avec une grande variété d'options allant d'une seule fonctionnalité à la prise en charge de plusieurs outils, ont-ils déclaré.

Il s'agit d'une condition très favorable pour que les entreprises choisissent une plateforme qui leur convient, ont-ils déclaré.

Job van der Voort, cofondateur et Pdg de Remote, un système mondial de gestion des effectifs à distance de premier plan, a déclaré : "Embaucher à l'international et maintenir une main-d'œuvre à distance était autrefois un privilège réservé aux grandes entreprises".

"Aujourd'hui, même les petites et moyennes entreprises peuvent accéder à des talents mondiaux", a-t-il ajouté.

