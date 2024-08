Le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Argentine reste très important

Après plus de 50 ans d'établissement de relations diplomatiques, les liens entre l'Argentine et le Vietnam se développent dans tous les domaines, a déclaré Rallys Pliauzer, président de la Chambre argentine de Commerce pour l'Asie-Pacifique, lors d’un colloque tenu le 14 août à Buenos Aires.

L'ambassadeur Mario Schuff, conseiller de la Chambre, a souligné les réalisations économiques que le Vietnam a acquises ces dernières années, ainsi que les efforts des entreprises des deux pays pour promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars l'année dernière.

Présente à ce colloque, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a présenté les acquis socio-économiques de son pays ces dernières décennies, notamment en 2023, lorsque son économie se classait au 34e rang mondial, avec un taux de croissance de 5,05% et de 6,42% au premier semestre de cette année.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), en 2023, le Vietnam se classait au troisième rang en Asie du Sud-Est avec un produit intérieur brut (PIB) basé sur la parité de pouvoir d'achat qui a atteint environ 1,438 milliard de dollars, après l'Indonésie et la Thaïlande.

La diplomate a également indiqué qu'au cours du premier semestre de cette année, la valeur d'échanges commerciaux du pays a dépassé 368,53 milliards de dollars, en hausse de 15,7% sur un an, dont les exportations ont totalisé 190 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,5%.

L'excédent commercial a atteint 11,63 milliards de dollars, ce qui a contribué à stabiliser les taux de change monétaires et à accroître les réserves de change.

Le Vietnam reste une destination privilégiée des investisseurs étrangers. Entre janvier et juin de l'année en cours, le capital total des investissements directs étrangers enregistrés a atteint 15,2 milliards de dollars, en hausse de 13,1% en glissement annuel, tandis que le capital décaissé a totalisé 10,84 milliards de dollars, soit une hausse de 8,2%, la plus élevée au cours de la même période au cours des six dernières années.

L'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a affirmé que le gouvernement vietnamien continuait à déployer des efforts pour améliorer les institutions, dégager les obstacles, donner la priorité à la promotion de la croissance économique et être disposé à ouvrir ses portes aux entreprises étrangères.

