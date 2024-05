"Café and Tea Show 2024" : de grands producteurs au rendez-vous

L’exposition "Café and Tea Show 2024" a ouvert ses portes le 9 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville. Elle a réuni plus de 400 exposants nationaux et internationaux spécialisés dans la production de café et de thé.

Lors de cette exposition, les consommateurs peuvent tester les moulins et les cafetières les plus modernes, ainsi que déguster une variété de gammes de café du monde entier, provenant notamment du Brésil, d’Indonésie, du Pérou et de la Colombie, y compris des types de café Robusta et Arabica de haute qualité originaires du Vietnam.

L'exposition est un événement annuel de la série d'expositions Café Show qui se déroule à Séoul, Shanghai, Paris (France) et au Vietnam. Il s’agit d’un espace permettant aux entreprises et aux experts de l'industrie du café d'exposer et de présenter des machines, des équipements et des produits de l'industrie de la production et de la transformation du café et du thé.

Organisé par la société Exporum Vietnam avec le parrainage de l'Association vietnamienne du café-cacao et de l'Association du café de Buôn Ma Thuôt, l'événement permet aux producteurs et experts nationaux et étrangers de se rencontrer et de partager des orientations, des stratégies, des solutions et des outils pratiques de gestion dans les industries de production, de transformation et de gestion de la distribution des chaînes de cafés, de salons de thé, d'alimentation et de boissons en général, ainsi que dans l'industrie agroalimentaire pour les restaurants et les hôtels.

En tant que plus grand pays producteur de café Robusta au monde et deuxième exportateur de café, de nombreuses entreprises de café de premier plan au Vietnam, telles que Trung Nguyên, Vina Café, Simexco, Vinh Hiêp, Phuc Sinh, Liên Viêt, entre autres, se sont rendus à l'exposition dans l'espoir de présenter et de valoriser leur marque de produits de haute qualité auprès des consommateurs nationaux et internationaux.

Selon le rapport du Département général des douanes, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de café a atteint 4,24 milliards d’USD en 2023, soit une hausse de 4,6% par rapport à 2022, ce taux de croissance étant le plus élevé jamais enregistré. C'est également la deuxième année consécutive que la valeur des exportations de café du Vietnam dépasse 4 milliards d’USD.

En 2023, les exportations de thé du Vietnam ont atteint 121.000 tonnes, pour une valeur de 211 millions d’USD, en baisse de 17% par rapport à l’année précédente.

Texte et photos : Truong Giang/CVN