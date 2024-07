Le café Arabica du Vietnam présenté au festival World of Coffee 2024 à Copenhague

Photo : BQT/CVN

Lors de ce plus grand festival du café jamais organisé, auquel ont participé environ 10.000 personnes et plus de 400 entreprises de 130 pays, les sociétés vietnamiennes Detech Coffee, Phuc Sinh et Tuân Lôc ont présenté leurs spécialités de café Arabica provenant des provinces de Son La (Nord) et de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre).

En visitant les stands vietnamiens, l'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi a salué les efforts de ces entreprises et a noté que le Danemark est un marché de café relativement important avec une préférence pour le café Arabica. Cependant, il s'agit également d'un marché exigeant des normes élevées de qualité et de sécurité alimentaire et privilégiant les produits labellisés verts.

Selon le diplomate, l'ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Europe du Nord sont prêts à soutenir les entreprises nationales en fournissant des informations sur le marché et en se connectant avec des partenaires de la région.

Lors du festival, Nguyên Thi Vân, Pdg de la Sarl Exporum Vietnam, l'entité désignée par la SCA pour organiser des concours nationaux de café au Vietnam, a exprimé son espoir que le Vietnam aura bientôt une association de café de spécialité pour organiser des événements de café de spécialité de classe mondiale et augmenter la voix de la nation sur ce marché potentiel.

VNA/CVN