Les banques se précipitent pour émettre des obligations afin de lever des capitaux

De nombreuses banques ont émis de grandes quantités d'obligations pour lever des milliers de milliards de dôngs, poussant les taux d'intérêt à environ 8% par an, bien plus élevés que ceux de l'épargne normale.

BVBank a récemment annoncé l'offre publique d'obligations dans la première phase par émission directe dans les bureaux de transaction de la banque. BVBank prévoit d'effectuer six émissions avec un total de 56 millions d'obligations.

Dans la première phase, 15 millions d'obligations seront proposées, avec une durée de six ans et un taux d'intérêt fixe de 7,9% par an pour la première année. À partir de la deuxième année, le taux d'intérêt de référence est le taux d'intérêt de l'épargne individuelle à 12 mois de quatre banques Vietcombank, VietinBank, BIDV et Agribank plus une marge de 2,5% par an.

Avec une valeur nominale de 100.000 dôngs par obligation, BVBank prévoit de mobiliser dans un premier temps 1.500 milliards de dôngs auprès du canal des obligations publiques. Cette fois, la banque cible les clients individuels et les organisations dans son offre d'obligations publiques.

Le conseil d'administration de l'ACB a également récemment approuvé un plan visant à émettre des obligations individuelles pour la deuxième fois au cours de l'exercice 2024, avec une échelle totale maximale de 15.000 milliards de dôngs. En conséquence, l'ACB émettra un maximum de 150.000 obligations d'une valeur nominale de 100 millions de dôngs par obligation. Le prix d'émission est égal à la valeur nominale, avec une durée maximale de cinq ans. L'objectif de l'émission d'obligations est, selon l'ACB, de répondre aux besoins de prêt et d'investissement et de garantir le respect des indicateurs de sécurité prescrits par la Banque d'État du Vietnam.

Les obligations ont une durée maximale de cinq ans et un taux d'intérêt fixe ou flottant, en fonction de la demande du marché. Les sujets de l'offre sont des investisseurs institutionnels qui répondent aux réglementations légales pour les investisseurs professionnels en valeurs mobilières.

Auparavant, Agribank et HDBank ont également proposé des obligations au public pour lever des milliers de milliards de VND. Cette année, Agribank a proposé 10.000 milliards de dôngs d'obligations au public à des investisseurs institutionnels, individuels et étrangers dans tous ses bureaux de transaction à travers le pays. Le taux d'intérêt des obligations d'Agribank est de près de 7% par an.

Chez HDBank, l'émission d'obligations publiques a une durée de sept ans. La banque prévoit de lever 1.000 milliards de dôngs avec un taux d'intérêt flottant, appliqué à toute la durée de l'obligation. Le taux d'intérêt est calculé par le taux d'intérêt de référence plus une marge de 2,8% par an.

Un rapport de l'Association du marché obligataire du Vietnam (VBMA) a montré que le mois dernier, il y a eu 33 émissions d'obligations d'entreprises privées d'une valeur de 31.300 milliards de dôngs et une émission publique d'une valeur de 395 milliards de dôngs.

Depuis le début de l'année, 175 émissions d'obligations privées d'une valeur de 168.000 milliards de dôngs et 12 émissions publiques d'une valeur de plus de 4.500 milliards de dôngs ont été réalisées. Parmi les émissions privées, les obligations notées représentent 7% de la valeur.

Le secteur bancaire a été le secteur qui a enregistré la plus grande part de la valeur des émissions d'obligations au cours des sept premiers mois de cette année, représentant 68,2% de la valeur totale des émissions.

