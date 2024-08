Le marché des fusions-acquisitions attend un rebond après le trou d’air

Après une période d’explosion, les flux d’investissements étrangers au Vietnam via les fusions-acquisitions (M&A) ont ralenti au cours des dernières années, et le marché attend toujours un rebond des grandes transactions.

Au cours des sept premiers mois de 2024, les investissements étrangers canalisés vers des projets nouveaux et existants ont fortement augmenté par rapport à la même période de l’année dernière, respectivement de 35,6% à 10,8 milliards de dollars et de 19,4% à près de 5 milliards de dollars.

Cependant, les investissements via des apports en capital et des achats d’actions étaient toujours sur une tendance à la baisse. Il y a eu 1.795 transactions d’apport de capital et d’achat d’actions totalisant près de 2,27 milliards de dollars au cours de la période, en baisse respectivement de 3,1% et de 45,2% sur un an, selon l’Agence d’investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement.

Alors que cinq dernières années ont enregistré un record en nombre d’opérations de fusions-acquisitions, 2019 pourrait bien atteindre un pic en volumes.

Les statistiques montrent que les investisseurs étrangers ont effectué 9.842 transactions pour un montant total de 15,47 milliards de dollars en 2019, soit un bond de 56,4% par rapport à l’année précédente. Cependant, les investissements via des apports en capital et des achats d’actions ont chuté depuis lors.

La valeur s’élevait à 7,47 milliards de dollars en 2020, 6,9 milliards de dollars en 2021 et 5,15 milliards de dollars en 2022, soit respectivement une baisse de 51,7%, 7,7% et 25,2%. Elle a atteint 8,5 milliards de dollars en 2023, en hausse de 65,7% par rapport à 2022, mais équivalait à un peu plus de la moitié du pic de 15,47 milliards de dollars enregistré en 2019.

Les impacts des trois années de pandémie de COVID-19 où les entreprises se sont livrées à une frénésie d’opérations retardées, ainsi que les incertitudes géopolitiques, ont entraîné une chute des opérations de fusions-acquisitions dans le monde entier.

Les données provisoires de London Stock Exchange Group (LSEG) ont révélé que le ralentissement des transactions en 2023 a atteint 17% sur le plan mondial - pour atteindre 2.900 milliards de dollars.

C’était la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008-2009 que le marché mondial des fusions-acquisitions se contractait de plus de 10% pendant deux années consécutives. Le marché de la région Asie-Pacifique à lui seul a reculé de 25%.

Le directeur de la stratégie EY Parthenon chez EY Consulting Vietnam JSC, Lê Xuân Dông, cité par le journal Dâu tu (Vietnam Investment Review), a déclaré que le marché des fusions-acquisitions en Asie du Sud-Est avait tendance à régresser en termes de nombre et de valeur de transactions, et le Vietnam ne fait pas exception.

Bien qu’il n’y ait pas eu de transactions importantes depuis le début 2024, un récent rapport de Savills Vietnam a noté plusieurs grosses opérations. Ainsi, le groupe Kim Oanh s’est récemment associé à NTT Urban Development, Sumitomo Forestry et Kumagai Gumi Co. Ltd du Japon pour développer The One World, une zone résidentielle de 50 ha dans la province de Binh Duong. Le japonais Nishi Nippon Railroad a acquis une participation de 50% dans le projet Paragon Dai Phuoc de 45,5 ha pour environ 26 millions de dollars au groupe Nam Long.

En particulier, Tripod Technology Corporation de Taiwan (Chine) a acheté un terrain industriel de 18 ha dans la province de Bà Ria-Vung Tàu à Sonadezi Chau Duc. Elle a dépensé 250 millions de dollars pour y construire une usine de composants électroniques, comme de nombreuses autres entreprises taïwanaises qui injectent continuellement des capitaux dans ce domaine au Vietnam.

Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a estimé que l’immobilier industriel connaîtrait une demande stable, soutenue par l’afflux d’investissements étrangers et le développement des infrastructures. Les opérations de fusions-acquisitions dans ce domaine devraient rebondir.

Les économistes ont estimé que l’entrée en vigueur à partir du 1er août des lois liées à l’immobilier, à savoir la Loi foncière de 2024, la Loi sur le logement de 2023 et la Loi sur le commerce immobilier de 2023 donnerait un coup de fouet aux activités de fusions-acquisitions dans ce domaine.

Cependant, le marché attend toujours des transactions majeures, non seulement dans l’immobilier mais aussi dans le commerce de détail, l’industrie manufacturière et la finance et la banque, comme c’était le cas auparavant.

Les données de la FIA indiquent qu’au cours de la période janvier-juillet 2024, le Japon, avec près de 595 millions de dollars, se plaçait toujours en tête des pays et territoires investissant au Vietnam par le biais d’apports en capital et d’achats d’actions, talonné par Singapour avec 500 millions de dollars.

La République de Corée arrivait au troisième rang avec 323 millions de dollars, devant Taiwan avec 160 millions de dollars, les îles Caïmans avec 184 millions de dollars et la Chine avec 124 millions de dollars.

Ce sont également les investisseurs qui ont réalisé de grandes opérations de fusions -acquisitions au Vietnam ces dernières années, et le marché attend qu’ils dépensent beaucoup dans les temps à venir.

