L’énergie éolienne au Vietnam, un horizon vert dans un paysage bleu

Photo : VNA/CVN

Un rapport publié récemment par le Département de météorologie et d’hydrologie du Vietnam, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’ambassade de Norvège, révèle que le Vietnam dispose d’un potentiel éolien offshore de plus de 1.000 GW, bien au-delà des précédentes estimations de la Banque mondiale. Des zones côtières comme Bac Liêu - Cà Mau et Ninh Thuân - Binh Thuân s’imposent comme des pôles stratégiques pour le développement de cette énergie, notamment grâce à des données précises sur les variations saisonnières du vent.

Cette étude constitue un repère essentiel pour les décideurs et les investisseurs, dans un contexte où le Plan de développement électrique national 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, entend bâtir un système énergétique plus durable et équitable.

Pour Jacques-Étienne Michel, directeur du groupe énergétique norvégien Equinor, le rôle de l’éolien offshore est crucial pour le développement durable du Vietnam.

"Le Vietnam ne pourra pas réussir sa transition énergétique sans cette filière. Il dispose d’un long littoral et du plus grand potentiel d’énergie renouvelable d’Asie du Sud-Est, mais une compréhension fine de l’environnement marin est indispensable", souligne-t-il.

Afin d’attirer les investissements et de sécuriser les projets sur le long terme, le Vietnam a entrepris une réforme profonde de son cadre législatif. La loi sur l’électricité, révisée fin 2024, introduit notamment des mécanismes de partenariat public-privé comme les contrats BOT (Build-Operate-Transfer, ou en français Construire-Exploiter-Transférer), spécifiquement adaptés à l’éolien offshore.

Multiplier les initiatives de formation

"La Loi sur l'électricité comprend un chapitre spécifique sur l'éolien offshore, avec des dispositions concrètes visant à atteindre près de 110 GW d'ici 2050, soit environ un tiers de l'approvisionnement électrique total du Vietnam. Mais ce développement ne pourra se faire qu’avec une vision à long terme. Un cadre juridique solide est essentiel pour sécuriser les investissements sur 20 à 30 ans", explique Du Van Toan, spécialiste des énergies renouvelables.

Conscient que la réussite de cette transition passe aussi par le capital humain, le Vietnam multiplie les initiatives de formation et de coopération internationale. Haiphong, en particulier, se distingue comme ville pilote dans le développement d’un écosystème industriel dédié à l’éolien offshore.

"Grâce à des programmes de formation spécialisés, les entreprises vietnamiennes montent en compétence. La planification régionale du développement éolien offshore permet également de définir des indices précieux pour les futurs projets", Nguyên Van Thành, ancien directeur du Département municipal de l’industrie et du commerce.

Dans la province de Binh Dinh, le groupe allemand PNE est sur le point de lancer l’un des projets les plus ambitieux du pays: le parc éolien offshore de Hon Trâu, d’une capacité prévue de 2.000 MW, pour un investissement total de 4,6 milliards de dollars. Prévu pour entrer en service en 2030, le projet pourrait alimenter 3,5 millions de foyers et éviter l’émission de 130 millions de tonnes de CO₂ sur 35 ans.

"Binh Dinh est prête à accompagner le groupe PNE et à créer un environnement favorable à la réussite de son projet au Vietnam", a assuré Hô Quôc Dung, secrétaire du Comité provincial du Parti.

En développant l’éolien en mer, le Vietnam ne se contente pas de viser la neutralité carbone en 2050 : il s’impose comme un acteur majeur dans la course mondiale aux énergies renouvelables.

VOV/VNA/CVN