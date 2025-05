Croissance du trafic aérien pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

Photo : Tiên Luc/VNA/CVN

Bien que les jours fériés couvrent principalement ces deux dates, les données ont été recueillies sur l’ensemble de la période du 29 avril au 4 mai.

Durant cette période, plus de 12.610 vols (décollages et atterrissages) ont été enregistrés dans les aéroports vietnamiens, soit une hausse de 19,45% par rapport à la même période de l’an dernier. Plus de 2,09 millions de passagers et 23.360 tonnes de fret ont été transportés par voie aérienne, correspondant à une augmentation de 25,83% pour les passagers et 18,57% pour le fret.

L’aéroport international de Tân Son Nhât a enregistré 4.320 vols, 709.600 passagers et 8.400 tonnes de fret, en hausse de 14,3% pour les mouvements, 19,54% pour les passagers et 0,73% pour le fret.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

À Nôi Bài, 3.480 vols ont été recensés, avec 578.480 passagers et 12.920 tonnes de fret. Ces chiffres traduisent des hausses respectives de 24,62%, 29,67% et 24,4%.

Quant à Dà Nang, l’aéroport a accueilli 1.670 vols, 271.170 passagers et 1.000 tonnes de fret, soit des progressions de 23,16%, 26,68% et 207,97%.

Sur cette même période, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté environ 986.800 passagers et 6.090 tonnes de fret. Cela représente une hausse de 29,81% du nombre de passagers et de 3,87% du volume de fret par rapport à la même période de l’an passé.

VNA/CVN