L’Australie s’engage à accompagner le Vietnam vers une agriculture durable

Photo : NDEL/CVN

Cette détermination se concrétise à travers divers programmes de coopération, notamment le projet "Systèmes de production résistants aux maladies durables dans la région du Mékong" (2023-2028).

Ce projet vise à préserver la filière du manioc, source de revenus pour des millions d’exploitants agricoles, contre les épidémies et la dégradation des sols à Tây Ninh, Dông Nai et Dak Lak. L’objectif est de développer et de diffuser des variétés hybrides de manioc de qualité supérieure, en vue d’établir une industrie du manioc compétitive et viable dans la région du Mékong.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des initiatives du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR).

L’ACIAR joue un rôle primordial dans la collaboration en matière de recherche agronomique entre les deux nations, avec 261 projets d’une valeur de 184 millions de dollars australiens mis en œuvre depuis 1993, contribuant à l’amélioration de la productivité et de la durabilité de l’agriculture vietnamienne.

Brent Stewart a souligné qu’au-delà de l’éducation et du commerce, la coopération agricole approfondie, à travers des programmes tels que ceux de l’ACIAR, témoigne de l’engagement australien à aider le Vietnam à faire face à des défis, tels que le changement climatique, la dégradation des terres et la sécurité alimentaire.

La stratégie de coopération ACIAR-Vietnam pour la période 2017-2027 marque une transition vers un partenariat équitable, mettant en lumière le rôle du secteur privé, des femmes et des communautés ethniques minoritaires.

Plus de 120 scientifiques vietnamiens ont bénéficié d’une formation en Australie, contribuant à la recherche et au transfert de connaissances.

Les projets soutenus par l’Australie encouragent des modèles agricoles pratiques, orientés vers une agriculture durable, résiliente, rentable et assurant des moyens de subsistance à long terme.

