Plusieurs entreprises canadiennes veulent explorer le marché vietnamien

L’organisme Exportation et développement Canada (EDC), en collaboration avec l'Université Dalhousie et l'Office du commerce du Vietnam au Canada, a récemment organisé un séminaire pour aider les étudiants représentant des entreprises de start-up de la Nouvelle-Écosse, sur la côte est du Canada, à venir au Vietnam pour se renseigner sur les informations du marché et la possibilité de profiter des accords de libre-échange signés par les deux parties.

Photo : Thanh Hai/VNA/CVN

Lors de l'événement, les étudiants de start-up et les jeunes entrepreneurs canadiens ont été informés sur la manière de tirer parti des accords de libre-échange signés entre le Vietnam et le Canada pour optimiser les chaînes d'approvisionnement, les canaux de production et d'exportation. Ils ont également entendu parler du potentiel du Vietnam en tant que plaque tournante logistique asiatique.

La délégation de l'Université Dalhousie composée d'étudiants exceptionnels suivant la section du commerce de marchés émergents se préparant à obtenir leur diplôme, dirigée par le professeur Binod Sundararajan. Selon le professeur, la principale raison pour laquelle la délégation a choisi le Vietnam à venir sonder des opportunités d’affaires car il s’agit d’un des marchés à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Katie Haigh, responsable des programmes internationaux à l'Université Dalhousie, a déclaré que, comme les deux pays sont tous deux membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), c'était une occasion pour le Canada de commencer à chercher des partenaires à l'extérieur des États-Unis. Le marché vietnamien compte une population croissante et une classe moyenne en constante expansion, qui sont toutes bien adaptées aux produits canadiens.

Au cours de ce voyage, des étudiants représentant trois grandes entreprises canadiennes, Tangier Lobster, Victoria Fisheries et SimplyCast, ainsi que la startup Celebrate Your Curves, chercheront à entrer en contact avec des partenaires au Vietnam via la présentation d'EDC.

L’Université Dalhousie, en collaboration avec EDC, met en œuvre ce programme depuis plusieurs années dans plusieurs marchés émergents tels que le Brésil, l’Inde, la Chine, le Chili, le Pérou et l’Argentine. Avec l'ouverture récente d'un bureau d'EDC au Vietnam, le programme s'étend progressivement aux pays d'Asie du Sud-Est et démontre clairement l'intérêt de la communauté intellectuelle et des entreprises canadiennes pour le renforcement de la coopération en matière d'éducation et d'affaires en particulier, ainsi que du commerce et de l'investissement en général avec le Vietnam.

VNA/CVN