Des spécialités vietnamiennes présentées aux consommateurs malaisiens

La Semaine des produits vietnamiens en Malaisie a débuté le 5 mai simultanément dans les supermarchés AEON des grandes villes comme Kuala Lumpur, Penang et Johor.

Un temps fort de l’événement a été la mise en place de stands culinaires vietnamiens, proposant des plats emblématiques tels que le banh mi (baguette vietnamienne), le pho (soupe de nouilles de riz) et le café du restaurant "Saigon Station", ainsi qu’un comptoir de pho vietnamien mis en place par AEON.

Seize marques d’exportation vietnamiennes renommées, dont le café Trung Nguyen, les produits laitiers Vinamilk et la sauce de poisson Nam Ngu, sont présentées dans les rayons d’AEON. Ces marques ont été personnellement sélectionnées, évaluées et importées du Vietnam par AEON Co. (M) Bhd.

Lê Phu Cuong, conseiller commercial vietnamien en Malaisie, a indiqué qu’AEON Co. (M) Bhd est une chaîne de distribution à capitaux japonais implantée en Malaisie. Ainsi, les produits entrant dans ce réseau doivent répondre à des normes de qualité élevées et bénéficient d’une large distribution à l’échelle nationale dans les supermarchés AEON.

La Semaine des produits vietnamiens constitue un pont essentiel, rapprochant les consommateurs malaisiens du Vietnam, de son peuple et de sa culture à travers des spécialités authentiquement vietnamiennes, a-t-il souligné.

