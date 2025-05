Le Politburo publie une résolution sur le développement du secteur économique privé

La résolution 68 affirme clairement qu’après près de 40 ans de Renouveau, le secteur économique privé du pays s’est progressivement développé tant en quantité qu’en qualité, devenant l’une des forces motrices essentielles de l’économie de marché à orientation socialiste. Avec plus de 940.000 d’entreprises et environ 5 millions de commerces familiaux, le secteur privé représente actuellement environ 51% du PIB, plus de 30% des recettes budgétaires de l’État, crée plus de 40 millions d’emplois, soit plus de 82% de la main-d’œuvre totale.

Le secteur privé contribue non seulement à l’expansion de la production, du commerce et des services, mais joue également un rôle déterminant dans l’amélioration de la productivité du travail, la promotion de l’innovation et le renforcement de la compétitivité nationale. La forte croissance de nombreuses entreprises privées vietnamiennes leur permet non seulement de dominer le marché intérieur, mais aussi d’affirmer leur marque à l’international.

Cependant, malgré ces contributions croissantes, le secteur privé fait encore face à de nombreux obstacles entravant son développement, l’empêchant de réaliser des percées en termes de taille et de compétitivité. La majorité des entreprises privées vietnamiennes sont de petites, voire de très petites structures, dotées de capacités financières et managériales limitées, et souffrent d’un manque de synergies, tant entre elles qu’avec les entreprises à capitaux étrangers.

L’un des principaux défis demeure un environnement des affaires encore insuffisamment favorable. Les entreprises privées rencontrent souvent des difficultés d’accès aux financements, aux terrains et à d’autres ressources essentielles.

Pour atteindre les objectifs de développement national définis lors du XIIIe Congrès national du Parti et répondre aux exigences de la nouvelle ère, il est urgent d’innover dans la pensée, d’unifier la conscience et l’action, et de mettre en œuvre des solutions globales, audacieuses et cohérentes. L’enjeu est de promouvoir davantage le rôle du secteur privé, de renforcer la confiance, et de créer une nouvelle dynamique de développement économique et de compétitivité nationale.

Face à cette situation, le Politburo politique a demandé de se concentrer sur une compréhension approfondie et une mise en œuvre drastique, coordonnée et efficace de plusieurs points clés.

Selon la résolution N°68, l’objectif à l’horizon 2030 est que le secteur privé devienne le principal moteur de l’économie nationale, une force pionnière dans les domaines scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique. Les objectifs pour 2030 incluent : atteindre 2 millions d’entreprises privées et au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales.

Le secteur privé viserait une croissance annuelle moyenne de 10 à 12%, supérieure à celle de l’économie nationale ; une contribution de 55 à 58% du PIB, 35 à 40% des recettes de l’État, et la création d’emplois pour 84 à 85% de la population active. La productivité du travail devrait croître de 8,5 à 9,5% par an.

En matière de niveau technologique, d’innovation et de transformation numérique, les entreprises privées vietnamiennes devraient figurer parmi les trois premières de l’ASEAN et les cinq premières d’Asie.

D’ici 2045, l’économie privée du Vietnam devra être forte, durable, intégrée de manière proactive aux chaînes de production et d’approvisionnement mondiales. Elle sera hautement compétitive à l’échelle régionale et internationale, avec pour objectif d'avoir au moins 3 millions d’entreprises actives, contribuant à environ 60% du PIB.

La résolution N°68 précise également les tâches, les mesures et les modalités d’organisation nécessaires pour la mise en œuvre de ces objectifs.

VNA/CVN