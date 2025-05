Le TGV Nord-Sud fait avancer les objectifs de développement des infrastructures

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud est considéré comme une initiative nationale phare, caractérisée par des investissements et des exigences techniques sans précédent au Vietnam.

L’investissement total est estimé à 67,34 milliards de dollars, dont la construction à elle seule représente environ 33,5 milliards de dollars. Ce projet suscite non seulement de grandes attentes en matière de développement des infrastructures, mais présente également des opportunités et des défis pour les entreprises vietnamiennes.

Selon Chu Van Tuân, directeur adjoint du Comité de gestion des projets ferroviaires du ministère de la Construction, compte tenu de l’ampleur du projet et de la complexité de ses exigences techniques, une répartition judicieuse des lots de travaux est essentielle à une mise en œuvre efficace.

Mécanismes politiques spécifiques proposés

Considérant la valeur substantielle du projet comme une opportunité significative pour les entrepreneurs vietnamiens, l’Association vietnamienne des entrepreneurs en construction (VACC) a soumis une proposition au Premier ministre recommandant une série de mécanismes spécifiques.

Particulièrement axée sur la sélection des entrepreneurs, la VACC suggère d’autoriser les nominations directes d’entrepreneurs pour certains lots et d’appliquer un avantage tarifaire de 5%.

Pour ce qui est de l’expérience des entrepreneurs, la VACC propose de sélectionner des entrepreneurs nationaux ayant une expérience dans des projets de classification similaire (tels que définis dans la circulaire N°06/2021 du ministère de la Construction), ou ayant une expérience dans au moins trois projets d’un niveau inférieur, pouvant être considérés comme équivalents.

En ce qui concerne la capacité financière, l’association recommande d’autoriser la combinaison de la solidité financière de tous les membres d’une coentreprise et d’assouplir les seuils financiers.

Les coentreprises dirigées par des entrepreneurs nationaux, qu’elles soient exclusivement composées de partenaires locaux ou qu’elles incluent des entreprises étrangères, sont encouragées. Des points supplémentaires seraient attribués aux consortiums dont une part plus importante des travaux est réalisée par des entreprises vietnamiennes.

Les entrepreneurs étrangers seraient tenus de former des coentreprises avec des entreprises locales, qui devraient assumer au moins 50% de la charge de travail du projet. Le recours à au moins 70% de travailleurs vietnamiens, en privilégiant la main-d’œuvre locale, est également recommandé.

Concernant les services de conseil, le projet appliquera le modèle FEED (Front-End Engineering Design), conformément à la réglementation vietnamienne. Compte tenu des capacités limitées des consultants nationaux, la VACC propose que les entreprises impliquées dans les phases de préfaisabilité et FEED soient autorisées à participer à des consortiums EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction), à condition de démontrer leur indépendance juridique et financière vis-à-vis des entreprises de construction. Alternativement, les entrepreneurs EPC pourraient être autorisés à sélectionner des consultants en conception après l’attribution du projet.

En termes de supervision et de normes techniques, en raison de la haute précision et de la tolérance minimale requises, la VACC recommande de renforcer la supervision par le biais d’équipes conjointes de consultants internationaux et nationaux. Pendant la construction, les entrepreneurs étrangers seraient tenus de transférer les technologies d’exécution à leurs homologues vietnamiens.

Malgré les défis actuels, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud offre une opportunité cruciale de renforcer les capacités nationales et de propulser les entreprises vietnamiennes dans le secteur de la construction de haute technologie.

Avec la mise en place de politiques et de mécanismes appropriés, le projet pourrait servir de catalyseur à la croissance à long terme du secteur des transports vietnamiens et des industries connexes.

En novembre 2024, l’Assemblée nationale a approuvé la politique d’investissement du projet, dont le coût total préliminaire s’élève à environ 1,7 billiard de dôngs (environ 67 milliards de dollars). La ligne de 1.541 km reliera la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à la gare de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, traversant 20 provinces et villes.

Le projet comprendra une nouvelle voie à double écartement (1.435 mm), conçue pour des vitesses allant jusqu’à 350 km/h et des charges à l’essieu de 22,5 tonnes. Il comprendra 23 gares voyageurs et cinq terminaux de fret, répondant aux besoins de transport de passagers et de fret en cas de besoin, tout en contribuant à la défense et à la sécurité nationales.

VNA/CVN