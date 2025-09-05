La tendance du "manger sain, vivre vert" s’impose

Il ne s’agit plus seulement du besoin de "manger à sa faim, se vêtir chaudement" : les consommateurs s’intéressent de plus en plus à "manger sain, vivre vert". Les aliments doivent non seulement garantir une bonne valeur nutritive, mais aussi être sûrs et respectueux de l’environnement.

Chaque mois, Thu Thuy (28 ans, originaire de Nha Trang) reçoit un carton de 20 kg que sa famille lui envoie à Hô Chi Minh-Ville, rempli de poulet, d’œufs, de viande et de légumes verts comme des piments, des jeunes pousses de courge ou des épinards d’eau.

"Avec tous les reportages à la télé et à la radio sur la viande traitée aux produits chimiques ou les légumes imbibés de pesticides, je suis vraiment inquiète. Recevoir des produits de chez mes parents me rassure : tout est propre, frais, cultivé et élevé par leurs soins, avec le goût de la maison", confie Nguyên.

De son côté, Mme Minh Thu (quartier Binh Loi Trung), disposant de meilleures conditions financières, n’hésite pas à dépenser davantage pour acheter des produits bio, privilégiant ceux certifiés dans les supermarchés ou magasins spécialisés.

"Acheter des produits sains, même un peu plus chers, en vaut la peine : tomber malade coûterait bien plus cher", affirme-t-elle.

La qualité du contenu ne suffit plus : de nombreux consommateurs scrutent désormais aussi les emballages. Doan Thao (40 ans, résidant dans le 1er arrondissement) raconte qu’au supermarché, elle préfère choisir ceux qui remplacent les sacs plastiques par des emballages biodégradables ou des cartons.

"Avant je n’y prêtais pas attention, mais ces dernières années, face à la pollution, aux catastrophes naturelles et aux inondations à répétition, j’ai changé mes habitudes", explique-t-elle.

Elle n’est pas un cas isolé : selon le GlobeScan Healthy and Sustainable Living Highlight Report 2024, 45% des consommateurs dans le monde reconnaissent que le changement climatique influence progressivement leur comportement d’achat. Des études de PwC confirment également que les consommateurs accordent une importance croissante aux produits durables, à la réduction du plastique et à la transparence de l’information.

Un rapport de Mordor Intelligence prévoit que le marché mondial des produits alimentaires et boissons biologiques dépassera 233 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,02%. Une opportunité majeure pour les entreprises capables d’anticiper cette tendance.

Les entreprises accélèrent la transition verte

De la culture à la production, jusqu’au traitement post-consommation, de grands groupes restructurent leur chaîne de valeur pour répondre aux nouvelles attentes du marché.

Dans l’agriculture, de nombreux modèles « verts » ont été mis en place. Selon un représentant du groupe de nutrition végétale Yara, produire avec moins de produits chimiques et protéger l’environnement ne vise pas seulement l’exportation : même sur le marché intérieur, les consommateurs vietnamiens plébiscitent de plus en plus les produits propres.

À l’échelle mondiale, le groupe s’est donné pour mission de "nourrir le monde et protéger la planète". En arrivant au Vietnam, Yara a maintenu cet engagement en réduisant les impacts négatifs sur les écosystèmes, à travers toute la chaîne de valeur, de la R&D à la consommation et au post-consommation.

Consciente de l’importance de la gestion des déchets d’emballages, l’entreprise a rejoint en 2024 l’Alliance PRO Vietnam (Packaging Recycling Organization Vietnam), afin de contribuer au développement d’un système de collecte et de recyclage durable et efficace.

Outre la fourniture d’engrais de qualité, Yara accompagne les agriculteurs dans la mise en place de modèles de culture durable, orientés vers une agriculture à faible émission de carbone. L’entreprise organise régulièrement des formations avec des ingénieurs agronomes qui se rendent directement sur le terrain pour conseiller sur la santé des sols, l’équilibre nutritif et la réduction de la dépendance aux engrais chimiques.

Yara collabore également avec PepsiCo Foods pour développer des zones de production de pommes de terre à haut rendement et durables. À Đắk Lắk, son modèle de culture durable du durian a permis d’augmenter les rendements, d’améliorer la qualité aux normes d’exportation et s’étend désormais à d’autres cultures stratégiques.

Un représentant de URC Vietnam (membre de PRO Vietnam) souligne : "Les jeunes consommateurs sont aujourd’hui plus exigeants : ils réclament des emballages recyclés, des certifications environnementales, une origine bio et des procédés de production transparents."

Pour répondre à ces attentes, l’entreprise resserre le contrôle des matières premières, ne collaborant qu’avec des fournisseurs certifiés internationalement en matière d’environnement. Les emballages de ses produits sont conçus pour être recyclés et utiliser moins de plastique. Deux de ses quatre usines fonctionnent déjà à l’énergie solaire et à la biomasse, en remplacement du pétrole et du charbon.

Une dynamique vers l’économie circulaire

La gestion des emballages post-consommation attire désormais l’attention des autorités et des entreprises. Avec la mise en place de la Responsabilité Élargie des Producteurs et Importateurs (EPR), l’État, les entreprises et les parties prenantes intensifient leurs efforts pour collecter et recycler les emballages, réduisant ainsi l’impact environnemental et préservant les ressources limitées.

Consciente de cet enjeu, l’alliance PRO Vietnam a été fondée en 2019, regroupant des entreprises de biens de consommation, de production d’emballages, de recyclage, d’importation et de distribution. Son objectif : promouvoir l’économie circulaire au Vietnam grâce à un système de collecte et de recyclage efficace et durable.

De ses projets pilotes en 2022 (environ 3000 tonnes d’emballages collectés), PRO Vietnam a atteint en 2024 une capacité de collecte de plus de 64 000 tonnes/an. L’organisation vise, d’ici 2030, à collecter et recycler 100 % des emballages mis sur le marché par ses membres.

Une tendance devenue incontournable

Les experts recommandent aux entreprises de bâtir et mettre en œuvre des stratégies vertes afin de saisir les opportunités et rester compétitives. La transition verte n’est plus une option : c’est la voie incontournable pour toute entreprise souhaitant s’imposer durablement sur le marché.

