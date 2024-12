Les prix des carburants en baisse légère à partir du 26 décembre

Depuis 15h00 jeudi 26 décembre, le litre de l'essence E5 RON 92 et de l'essence RON 95-III baisse respectivement de 427 dôngs et 457 dôngs, selon une décision conjointe des ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances.