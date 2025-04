Légendes et mémoire du Vietnam sur les planches parisiennes

À l'occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes et du 50 e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam, la scène parisienne a vibré la semaine dernière au rythme de l'histoire et des légendes vietnamiennes. Le metteur en scène Olivier Dhénin Huu a offert au public français un triptyque théâtral et lyrique original, puisant son inspiration au cœur du patrimoine vietnamien et laissant une empreinte mémorable.

Photo : Thu Hà/CVN

Photo : Thu Hà/CVN

Parmi ces créations, deux opéras originaux, Le Dragon d'Or et Le Pêcheur au fond de la tasse à thé, ont particulièrement captivé. Nés de la collaboration artistique entre le dramaturge, poète et metteur en scène franco-vietnamien Olivier Dhénin Huu et le compositeur de talent Benjamin Attahir, ces œuvres revisitent d'anciennes légendes vietnamiennes. Elles avaient déjà été applaudies à l'Opéra de Saïgon et au Théâtre Hô Guom à Hanoï en novembre 2023, marquant ainsi les célébrations du cinquantenaire des liens franco-vietnamiens.

Photo : Thu Hà/CVN

Présentées pour la première fois en diptyque à Paris, ces deux pièces lyriques mises en musique par Benjamin Attahir dévoilent l'âme millénaire du Vietnam à travers des tableaux enchanteurs. Cette nouvelle version scénique met en lumière trois solistes principaux, soutenus par un chœur d'enfants incarnant les animaux sacrés du Vietnam : la licorne, le dragon, le phénix et la tortue.

Le Dragon d'Or nous transporte dans une quête fascinante : celle d'un Chinois venu en Annam, animé par la croyance qu'en déposant les ossements de son père dans la gueule d'un Dragon d'Or tapi au fond d'un lac, il accéderait au trône. Un jeune pêcheur, sollicité pour cette étrange mission, choisit un autre destin. Substituant les reliques, il offre au dragon les ossements de son propre père. Cet acte audacieux le mènera à devenir le roi Dinh Tiên Hoàng.

Le Pêcheur au fond de la tasse à thé déploie une tragédie poignante. Truong Chi, un pêcheur au physique ingrat mais à la voix d'une beauté ensorcelante, captive le cœur de la princesse My Nuong. Pourtant, la rencontre révèle un cruel contraste : l'apparence du pêcheur terrifie la princesse. Le cœur brisé, Truong Chi s'éteint et son âme se métamorphose en une perle de jade. Sculptée en forme de tasse à thé et offerte à My Nuong, la perle révèle l'image du pêcheur et sa douce mélodie. Submergée par l'émotion et le remords, les larmes de la princesse versées dans la tasse la font disparaître, libérant ainsi l'esprit de Truong Chi.

Photo : Charles Dengpheng/CVN

Au-delà de leur fusion de musique et de théâtre, ces œuvres sont une véritable rencontre entre l'Orient et l'Occident. Olivier Dhénin Huu y insuffle l'essence du théâtre traditionnel vietnamien, puisant notamment dans la richesse du théâtre classique hát bôi et cai luong. Son inspiration s'étend également aux arts scéniques orientaux qui ont marqué des figures majeures du théâtre occidental telles qu'Edward Gordon Craig, Antonin Artaud et Bertolt Brecht.

Selon le metteur en scène, sa démarche artistique vise à "retrouver justement l'origine même de ce pays" à travers un "chemin poétique". Il souligne l'indissociable lien d'un pays avec ses légendes, ses mythes et sa culture, et explique comment la poésie infuse les paroles des personnages de manière subtile, grâce à une écriture proche du lyrisme qui favorise une "autre connexion" avec le public.

La scénographie imaginative de Lê Phi Long déploie une symbolique riche à travers plusieurs couches de rideaux : un voile bleu évoquant la sérénité céleste, un rideau nocturne reproduisant une carte stellaire inspirée du plafond du théâtre Minh Khiêm Duong du mausolée de Tu Duc à Huê, et des rideaux floraux d'une grande légèreté. Les lanternes traditionnelles de la fête de la mi-automne, représentant des poissons et le dragon du fleuve Rouge, rendent un vibrant hommage à l'art vietnamien des marionnettes sur l'eau.

Tandis que Le Dragon d'or et Le Pêcheur au fond de la tasse à thé établissent un pont culturel à travers les légendes ancestrales, la pièce Partition vietnamienne aborde une page plus sombre de l'histoire : la division du pays et la fragmentation de la mémoire, de la culture et de l'identité vietnamienne, une réalité particulièrement prégnante pour les Vietnamiens de la diaspora et leurs descendants.

Photo : Charles Dengpheng/CVN

La pièce suit le parcours d'Antonin, un personnage en quête de son histoire familiale à travers des fragments épars : vieilles photographies, récits de sa grand-mère, extraits de livres d'histoire... Sa tentative de rassembler ces bribes pour reconstituer une image cohérente de ses origines et de son identité guide le public à travers des périodes historiques cruciales, du règne de Duy Tân au début du XXe siècle jusqu'aux années 1950-1960. Partition vietnamienne explore ainsi en profondeur l'histoire du Vietnam et sa relation complexe avec la France sur un siècle, sans oublier le vécu des Vietnamiens à l'étranger. Le succès rencontré ouvre la voie à de futures représentations.

L'émotion partagée du public

Les spectateurs ont été profondément touchés par les spectacles. Mme Phetmanie, d'origine vietnamienne, confie avoir été agréablement surprise, avouant avoir pleuré alors qu'elle ne s'attendait pas à une telle émotion au théâtre, et encore moins à l'opéra : "J'ai vraiment été happée par la pièce jusqu'à la fin, c'était très émouvant !"

M. Nicolas, un spectateur français, a été marqué par le message de Partition vietnamienne : "On nous parle beaucoup de guerre ces temps-ci, et on voit en fait les dégâts que causent à chaque fois les conflits sur les générations qui suivent. Il faut qu'on arrête ces âneries !"

Olivier Dhénin Huu s'est dit ému par l'accueil chaleureux réservé à ses créations : "Deux pièces jouées en l'espace d'une semaine... C'est assez incroyable, car il y a deux jours, nous étions à l'opéra, et maintenant nous sommes au théâtre. Les deux se sont répétées simultanément. C'est une équipe extraordinaire, nous étions 55 dans la production. C'est incroyable de nos jours. Cela montre aussi à quel point cette histoire vietnamienne passionne et interroge les artistes et le public".

Thu Hà NGUYÊN/CVN