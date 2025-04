Les Vietnamiens en Israël et en Russie commémorent les rois Hùng

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a retracé l'héritage des rois Hùng et les 4 000 ans d'histoire du Vietnam, marqués par la construction et la défense de la nation.

L'événement a également été marqué par un échange culturel avec des amis locaux, offrant un aperçu des riches traditions vietnamiennes. L'un des moments forts a été la remise des prix d'un mini-concours photo mettant en vedette de magnifiques images du Vietnam, prises par de récents visiteurs internationaux.

En Russie, un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer à Moscou et dans certaines villes voisines, ainsi que des membres d'associations, du personnel de l'ambassade du Vietnam en Russie, et des représentants des jeunes et des étudiants de nombreuses écoles de Moscou, se sont réunis pour une cérémonie respectueuse en l'honneur de leurs ancêtres.

VNA/CVN