La communauté vietnamienne de Thaïlande honore les valeurs culturelles et traditionnelles.

La communauté vietnamienne du Nord-Est de la Thaïlande s'est réunie, le 30 mars, lors du programme "Xuân Quê hương" (Printemps au pays natal), organisé par le consulat général du Vietnam à Khon Kaen, pour célébrer les valeurs culturelles et traditionnelles vietnamiennes.

Le programme, intitulé "Les Vietnamiens d'outre-mer rejoignent la nation dans la nouvelle ère", visait également à honorer la communauté vietnamienne à l'étranger et ses contributions à la Patrie.

Lors de cet événement, qui a rassemblé des centaines de Vietnamiens résidant, travaillant et étudiant dans le nord-est de la Thaïlande, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, a présenté les réalisations du Vietnam en 2024. Il a réaffirmé la politique constante du Parti et de l'État de considérer la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie intégrante et une ressource précieuse de la nation.

Le diplomate a exprimé l'espoir que la communauté continuera de soutenir et de collaborer avec ses compatriotes vietnamiens dans leurs efforts pour bâtir un avenir prospère pour le pays.

Dinh Hoàng Linh a également souligné que l'année 2025 marquerait plusieurs événements importants pour le pays, notamment le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2025) et le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025). Il a exprimé son souhait que les Vietnamiens d’outre-mer soutiennent et participent activement aux activités commémoratives.

Siriwat Pinijpanic, vice-gouverneur de Khon Kaen, a exprimé sa vive satisfaction de participer à cette célébration. Il a rendu hommage au rôle actif et aux contributions significatives de la communauté vietnamienne d'outre-mer dans le développement de sa province, mettant en lumière son rôle essentiel en tant que vecteur de rapprochement entre la Thaïlande et le Vietnam.

Parallèlement, Nguyên Ngoc Thin, président de l'Association des Vietnamiens en Thaïlande, a exhorté la communauté à consolider son unité, à œuvrer pour l'épanouissement de la communauté vietnamienne en Thaïlande et à participer activement à la prospérité du pays.

Les convives ont ensuite partagé un banquet, admiré un défilé d'Ao dai (tenue traditionnelle vietnamienne) présenté avec élégance par Nguyên Hoàng Anh, épouse du consul général, et savouré les performances musicales d'artistes vietnamiens.

